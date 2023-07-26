Ali Koç'tan Zaha açıklaması: Yüzde 100 yanlış rakam

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fenerbahçe, uzun süredir görüştüğü Wilfired Zaha'yı Galatasaray'a kaptırdı ve oyuncu sarı-kırmızılılara imzayı attı.

Başkan Ali Koç, Zaha ile ilgili flaş açıklamalar yaptı.

''YÜZDE YÜZ YANLIŞ RAKAMLARDIR''

Ali Koç Zaha ile ilgili, "Yıllık rakam 7,5, 8,5, 9’a kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım Transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar yüzde 100 yanlış rakamlardır. Bunu size adım gibi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"NASIL FORMÜLİZE EDİYORLAR BİLMİYORUM"

Zaha ile ilgili konuşmasını sürdüren Ali Koç, "Bizim yüzde 50'mize alıyorsalar bir şey diyemem. Büyük başarı ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum. Dolayısıyla nereye sıkıştırıyorlar, nasıl formülize ediyorlar, onu bilmiyorum." dedi.

G.SARAY'A 1959 ÖNCESİ GÖNDERMESİ

1959 öncesi şampiyonluklara da değinen Ali Koç, "Hatırlarsanız olay mahalline ilk katil gelir demişlerdi. Ne oldu, komisyon kurulacağı haberi çıktıktan sonra ilk kim kafayı çıkardı? İlk kim topa girdi ve hala girmeye devam ediyor?" sözlerini kullanarak Galatasaray'a göndermede bulundu.