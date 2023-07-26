Ali Koç'tan Zaha açıklaması: Yüzde 100 yanlış rakam

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha transferi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ali Koç, "Rakam 9'a kadar gelince masadan kalktık. Rakip takımın açıkladığı rakamlar yüzde 100 yanlış" dedi.

Ali Koç'tan Zaha açıklaması: Yüzde 100 yanlış rakam

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fenerbahçe, uzun süredir görüştüğü Wilfired Zaha'yı Galatasaray'a kaptırdı ve oyuncu sarı-kırmızılılara imzayı attı.

Başkan Ali Koç, Zaha ile ilgili flaş açıklamalar yaptı.

''YÜZDE YÜZ YANLIŞ RAKAMLARDIR''
Ali Koç Zaha ile ilgili, "Yıllık rakam 7,5, 8,5, 9’a kadar geldi. Sonra biz masadan kalktık. Rakip takım Transfer yaptı. Açıkladıkları rakamlar yüzde 100 yanlış rakamlardır. Bunu size adım gibi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"NASIL FORMÜLİZE EDİYORLAR BİLMİYORUM"
Zaha ile ilgili konuşmasını sürdüren Ali Koç, "Bizim yüzde 50'mize alıyorsalar bir şey diyemem. Büyük başarı ama öyle bir şey olmadığını gayet iyi biliyorum. Başka transferlerde de bunu biliyorum. Dolayısıyla nereye sıkıştırıyorlar, nasıl formülize ediyorlar, onu bilmiyorum." dedi.

G.SARAY'A 1959 ÖNCESİ GÖNDERMESİ
1959 öncesi şampiyonluklara da değinen Ali Koç, "Hatırlarsanız olay mahalline ilk katil gelir demişlerdi. Ne oldu, komisyon kurulacağı haberi çıktıktan sonra ilk kim kafayı çıkardı? İlk kim topa girdi ve hala girmeye devam ediyor?" sözlerini kullanarak Galatasaray'a göndermede bulundu.

Öne Çıkanlar
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
Son Haberler
Sonuçlar belli oldu. 207 çiftçiye 10 milyon TL hibe desteği Güncel
Sonuçlar belli oldu. 207 çiftçiye 10 milyon TL hibe desteği
Gana’da idam cezası kaldırıldı Dünya
Gana’da idam cezası kaldırıldı
Yeni mitsubishi L200 yeni motor seçenekleri ile tanıtıldı Teknoloji - Otomotiv
Yeni mitsubishi L200 yeni motor seçenekleri ile tanıtıldı
Yılmaz Gruda'nın cenaze töreni programı belli oldu Magazin
Yılmaz Gruda'nın cenaze töreni programı belli oldu
MEB adrese dayalı sorgulama nasıl yapılır? LGS yerleştirmede adres sorgulaması nereden yapılır? Keşfet
MEB adrese dayalı sorgulama nasıl yapılır? LGS yerleştirmede adres sorgulaması nereden yapılır?
İzmir'de sıcaklık rekoru. Termometreler 42 dereceyi gösterdi Güncel
İzmir'de sıcaklık rekoru. Termometreler 42 dereceyi gösterdi
Nijer'de askeri hareketlilik. Devlet Başkanı sarayında alıkonuldu Dünya
Nijer'de askeri hareketlilik. Devlet Başkanı sarayında alıkonuldu