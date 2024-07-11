Ali Koç'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı

Türk futbolu nereye gidiyor…

Nereye gittiği apaçık ortada…

Bindi bir alamete, gidiyor kıyamete!

İsmail Uyanık’tan sonra Servet Yardımcı’nın da adaylıktan çekilmesini, dolayısıyla Mehmet Büyükekşi’nin seçime tek aday olarak girmesini nasıl okumak lazım?

Trabzonlu aday İbrahim Hacıosmanoğlu çerez!

Kazanma şansı milyonda sıfır…

Önümüzdeki günlerde çekilirse kimse şaşırmasın…

İsmail Uyanık ve Servet Yardımcı’nın infaz edildiği seçimde İbrahim Hacıosmanoğlu’nun esamesi bile okunmaz…

Hacıosmanoğlu, reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığı ile de hareket ediyor olabilir mi?

Bilemiyorum ama, kazanma şansı sıfır.

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Mehmet Büyükekşi’nin en güçlü rakibi Servet Yardımcı yaptığı açıklama ile her şeyi açık ve net ortaya koydu…

Bir şekilde ketenpereye getirildiğini paylaştı konu komşuyla…

Hem de seçimi kazanma ihtimali Mehmet Büyükekşi’den daha fazlayken, çekiliyorsa veya çekilmeye zorlanıyorsa, Fenerbahçe başta olmak üzere, mevcut TFF başkanına karşı olan bütün kulüpler 365 gün yandı ha yandı!

Var ya öyle bir halk türküsü…

“Bir güzelin hasretinden, ahından yandım ahından, tutuştu her yanım yandı ha yandı. Saatim gün geçer günlerim aynı üç yüz altmış beş günüm yandı ha yandı.”

Allah rahmet eylesin Arif Meşhur söylerdi bu türküyü…

Acıklı bir türküydü…

Sevdiğine kavuşamayan birine yakılmış bir türkü…

Benzetmek gibi olmasın ama, Fenerbahçe’de şampiyonluk sevdasıyla yanıp tutuşuyor, ama bir türlü emeline kavuşamıyor…

Mehmet Büyükekşi TFF Başkanı olduğu müddetçe de, Fenerbahçe’nin teknik direktörü Mourinho, oyuncuları Messi, Pele veya Maradona olsa da, sarı-lacivertli kulübün şampiyonluk şansı sıfır!

Mehmet Büyükekşi’nin devam etmesi, Ali Koç’a ve Fenerbahçe’ye kumpastan başka bir şey değil…

Yazın bir kenara…

Birçok kulübün desteğini alan Servet Yardımcı’nın adaylıktan çekilmesi veya çektirilmesi, hem Ali Koç’un hem de Fenerbahçe’nin önünün kesilmesi değil de, ne?

Adam açıklamış, hem de anlaşılabilir bir dille yapmış bunu…

Yardımcı, “TFF başkanlığına adaylığımı açıklamamın ardından, malum kirli yapı tarafından mevcut sistemin devam edebilmesi adına başlatılan kumpas, Rizeli Yardımcı ailesinin ve benimle birlikte yola çıkan insanların geçmişiyle ve ahlâkıyla asla bağdaşmayacak şekilde, yalanlarla, iftiralarla, kumpaslarla, şahsımı, ailemi, onurumu, haysiyetimi, itibarımı, hedef almaktadır” demiş…

Daha ne desin?

Gerçekten yazık…

Hem de çok yazık…

Şunu da söylemekte yarar var; bu ülkede çokta kafaya takmamak lazım, bu gibi seçim ve geçim işlerini…

Futbol ailesi olarak, Mehmet Büyükekşi gibi futbola, futbolcuya, yöneticiliğe “Fransız” bir adama layıksak, gerçekten şeyetmemek lazım…

Ki, muadilleri değil, alternatifleri olmasına rağmen…

Tekrar olacak, ama söylemekte yarar var; Mehmet Büyükekşi’nin önceliği TFF başkanlığı değil, Ali Koç ve Fenerbahçe’nin önünü kesmek!

Benim iddiam bu doğrultuda…

Altını çizerek söylüyorum; bu ülkede yetenekli, becerikli, liyakatlı spor adamlarının olduğuna inanıyorum…

Ve fakat bu insanların önüne bir baraj çekiliyorsa, bırakın Türk futbolunu yıkıldığı yere kadar gitsin…

Nokta.