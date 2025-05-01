Ali Koç’u kahreden haber!

Türkiye'nin dev şirketleri arasında yer alan Koç Holding, 2025 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı. Bu dönemde 14,3 milyar dolar gelir elde ederken, 801 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Ancak, net zarar 1 milyar 415 milyon TL olarak açıklandı.

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, şirketin güçlü finansal yapısını koruduğunun altını çizerken, 'Dengeli portföy yapımız, kuvvetli likiditemiz ve geniş tedarik zincirimiz sayesinde, bu yılın ilk çeyreğinde de güçlü finansal yapımızı koruduk.' dedi.

ALİ KOÇ’UN HİSSESİ VAR

Vehbi Koç, 1938 yılında şirketleşme yolundaki ilk adımı atıp İstanbul'da Koç Ticaret A.Ş.'yi kurmuştu. Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı olması dolayısıyla ailenin en popüler üyesi olan Ali Koç, holdingin doğrudan yüzde 1,39'luk hissesine sahip olduğu biliniyor.