Ali Koç'u şoke eden anket

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç'u şoke eden anket

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptırdığı ankette 1. numara olarak Sadettin Saran çıktı.

Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç kongre üyeleri arasında yaptırdığı anketlerin çıkan sonuçlarına çok şaşırdı.

SADETTİN SARAN İLK SIRADA

Serdar Ali Çelikler "Ali Koç bir anket yaptırmış. Anket işini çok sever başkan. Kimi başkan görmek istersiniz? Kongre üyeleriyle yapılan bir anket. 35 yaş ve altı Fenerbahçelilerde, Sadettin Saran büyük farkla, % 65’leri aşan bir oranda 1. çıkıyor.

Kongre üyelerine yapılan anket. Ali Koç bunu görünce şoke oluyor….Sadettin Saran'ı arayıp randevu istiyor. İki arasındaki görüşmenin nedeni bu anket " ifadelerini kullandı.

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