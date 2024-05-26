Ali Koç'un afişini delik deşik ettiler

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Ali Koç'un afişini delik deşik ettiler

Şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe'de bir taraftar, maç sonu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un afişinin bulunduğu direğe tırmanarak afişi bıçakladı.

Süper Lig'de Fenerbahçe, evinde ağırladığı İstanbulspor'u 6-0 yendi.

Ancak bu galibiyet sarı-lacivertlilere yetmedi ve Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 devirip Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray, bu şampiyonlukla üst üste 2, toplamda 24. kez şampiyon olmanın sevincini yaşadı.

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FENERBAHÇE TARAFTARI SİNİRLİ
Fenerbahçe taraftarı, İstanbulspor maçı oynandığı sırada stadı terkederken, büyük bir tepki hakimdi.

Taraftarlar, yönetime tepki göstererek istifa çağrısında bulundu.

MAÇ SONU ALİ KOÇ AFİŞİ BIÇAKLANDI!
Bir Fenerbahçe taraftarı, maç sonrası olay yaratacak bir harekete imza attı.

Ali Koç'un afişinin bulunduğu direğe çıkan taraftar, elindeki bıçakla afişi defalarca bıçakladı.

Taraftar, daha sonrasında afişi bıçaklayarak yırttı.

Taraftarın yaptığı bu harekete ordaki kişiler tarafından destek geldi ve alkışlandı.

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