Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi boykottaki markayı ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile başlayan tepki ve eylemler, iktidara yakın markaların boykotuna kadar uzandı.

Boykot ve eleştirilerin odağındaki markalardan biri olan EspressoLab, çok sayıda müşterisini kaybetti. Markalara yönelik boykot sürerken iktidar çevresinin bu markalara desteği de dikkat çekiyor.

EspressoLab'in kurucusu Esat Kocadağ, "Biz siyaset değil kahve yapıyoruz. Neden boykot edildiğimizi anlamadık" demişti.

KOÇ'UN ANNESİ MARKANIN KURUCUSU İLE BİRLİKTE

Öte yandan Kocadağ ile birlikte, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekili olan Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi ziyaret etmesi tartışmalara neden oldu.

Kocadağ, Instagram’da Çiğdem Simavi ile fotoğrafını paylaştı. Kocadağ paylaşımına, "Bugün Espressolab’de değerli büyüğüm Sayın Çiğdem Simavi Hanımefendi’yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum" notunu düştü.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşılık protestolara yer vermeyen medya kuruluşu ve bazı iktidara yakın markalara yönelik boykot çağrısı yapmıştı.

Listeye kahve zinciri Espressolab da eklenmişti.

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