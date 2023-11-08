Ali Koç’un Aziz Yıldırım korkusu devam ediyor. Ümit Özat’tan Koç’u uykusuz bırakacak sözler

Ali Koç'u Fenerbahçe tarihinin en başarısız başkanı olarak gören Ümit Özat divan kurulunda yaşananları skandal olarak yorumladı.

İşte Özat’ın Ali Koç’u uykusuz bırakacak sözleri:

“KİMSİN SEN YA”

Son Divan Kurulu'nda yaptığı tek kelimeyle utanmazlık. Adı şarkılarda geçmiş efsane bir futbol adamını (Ogün Altıparmak) kongreden kovuyorsun. Kimsin sen ya? Senin tarafında olanlar gerçek Fenerbahçeli, olmayanlar Fenerbahçe düşmanı öyle mi?

“GALATASARAY’DA OLSA…”

Sıkıyorsa bir Galatasaray Başkanı, kendi Divan Kurulu'nda atsın bakalım bir üyeyi dışarı, neler oluyor? İddia ediyorum Ali Koç, Galatasaray Başkanı olsa 2.dönemini göremezdi. Aday bile yaptırmazlardı.

Ali Koç'un Aziz Yıldırım korkusu devam ediyor. Bunu biliyorum. Kongre üyelerine sataşmasından kendini açık ediyor.