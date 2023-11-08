Ali Koç’un Aziz Yıldırım korkusu devam ediyor. Ümit Özat’tan Koç’u uykusuz bırakacak sözler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkındaki açıklamalarıyla gündem yaratan Ümit Özat vites arttırdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ali Koç’un Aziz Yıldırım korkusu devam ediyor. Ümit Özat’tan Koç’u uykusuz bırakacak sözler

Ali Koç'u Fenerbahçe tarihinin en başarısız başkanı olarak gören Ümit Özat divan kurulunda yaşananları skandal olarak yorumladı.

İşte Özat’ın Ali Koç’u uykusuz bırakacak sözleri:

“KİMSİN SEN YA”

Son Divan Kurulu'nda yaptığı tek kelimeyle utanmazlık. Adı şarkılarda geçmiş efsane bir futbol adamını (Ogün Altıparmak) kongreden kovuyorsun. Kimsin sen ya? Senin tarafında olanlar gerçek Fenerbahçeli, olmayanlar Fenerbahçe düşmanı öyle mi?

“GALATASARAY’DA OLSA…”

Sıkıyorsa bir Galatasaray Başkanı, kendi Divan Kurulu'nda atsın bakalım bir üyeyi dışarı, neler oluyor? İddia ediyorum Ali Koç, Galatasaray Başkanı olsa 2.dönemini göremezdi. Aday bile yaptırmazlardı.

Ali Koç'un Aziz Yıldırım korkusu devam ediyor. Bunu biliyorum. Kongre üyelerine sataşmasından kendini açık ediyor.

İlgili Haberler
Dursun Özbek ve Ali Koç arasında geçen Süper Kupa konuşması ortaya çıktı
Ali Koç ve Dursun Özbek TFF binası önünde birbirine girdi
Kocaeli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü direğe çarptı! 1’i ağır 4 yaralı
Kocaeli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü direğe çarptı! 1’i ağır 4 yaralı
Ali Koç Fenerbahçe efsanesi Ögün Altıparmak'ı toplantıdan kovdu! Söylediği söz sonrası Ali Koç küplere bindi
Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması: Ali Koç'a ağabey olarak tavsiyem...
İlay Aksoy'dan Bakan Koca'ya: Yabancıların tedavi hizmetinin Türk milletine maliyeti ne
Öne Çıkanlar
Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Son Haberler
Koç Holding'e şok. Kötü haber geldi Ekonomi
Koç Holding'e şok. Kötü haber geldi
Karısını tüfekle öldürdü Gündem
Karısını tüfekle öldürdü
ABD Başkan Yardımcısı Harris Herzog ile telefonda görüştü Dünya
ABD Başkan Yardımcısı Harris Herzog ile telefonda görüştü
Dev borçlanmaya dev faiz. Yarısı Araplara gitti Ekonomi
Dev borçlanmaya dev faiz. Yarısı Araplara gitti
Sivas’ta görüntülendi. Zehirli dev yılan hayrete düşürdü Gündem
Sivas’ta görüntülendi. Zehirli dev yılan hayrete düşürdü
'Enerci' şarkısı tüm platformlardan kaldırıldı Gündem
'Enerci' şarkısı tüm platformlardan kaldırıldı
Trabzonspor Fenerbahçe'ye bunu hep yapıyor. Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Trabzonspor Fenerbahçe'ye bunu hep yapıyor. Turgay Beşyıldız yazdı