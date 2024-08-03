Ali Koç'un baldızı bakın hangi şarkıcı çıktı

Fenerbahçe Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak yaptığı her hareketle gündem olan Ali Koç bu kez ailesindeki sürpriz bir detayla konuşuldu.

2005 yılında Nevbahar Koç (Demirağ) ile dünya evine giren Ali Koç’un baldızının kim olduğu sosyal medyayı salladı. Nevbahar Koç’un kardeşinin ünlü sanatçı ve oyuncu Melike Demirağ olduğu öğrenildi.

MELİKE DEMİRAĞ KİMDİR?

Şarkıcı Rüçhan Çamay ile ve film yapımcısı Turgut Demirağ'ın kızı olan Melike Demirağ 1956 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üsküdar Türk Kız Koleji'nden mezun olan Demirağ 70'li yıllarda şöhret hayatına adım attı.

1971 yılında babasının çektiği "Üç Kızgın Cengaver" filmiyle sinemaya giriş yaptı. 1974 yılında Yılmaz Güney ile oynadıkları “Arkadaş” filmiyle iyice ünlenen Demirağ “Sürü” “Yedi tepe İstanbul” “Şöhret Sandalı” ve “Gönderilmemiş Mektuplar”da oynadı

Oyunculuk kariyerinden çok şarkıcılık kariyeri ile tanınan Demirağ, Arkadaş (1971) Merhaba (1975), Hadi Canım Sen De (1975), Ağlamak Ayıp Değil (1976), Ninni (1976), Pervane ile Işık (1977) gibi ünlü şarkıları da seslendirdi.