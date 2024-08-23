Ali Koç'un Batshuayi'yi kaçıran sözleri ortaya çıktı

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Ali Koç'un Batshuayi'yi kaçıran sözleri ortaya çıktı

Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a gitmesindeki Ali Koç detayı ortaya çıktı.

Fenerbahçe’de geçirdiği iki sezonun ardından flaş bir kararla ezeli rakipleri Galatasaray’a transfer olan Michy Batshuayi’nin ayrılığına dair flaş bir iddia gündeme geldi.

Young Boys maçında attığı iki gol ile şimdiden taraftarların sevgisini kazanan Batshuayi’nin ayrılmasında etkili olan sözler ortaya çıktı.

ALİ KOÇ BATSHUAYI'Yİ UYARDI

Sabah’tan Mehmet Özcan’ın haberine göre, milli takımdan takım arkadaşı Mertens ile geçtiğimiz sezon sık sık bir araya gelen Batshuayi’ye Fenerbahçe başkanı Ali Koç uyarıda bulundu.

AYRILIĞA ZEMİN OLUŞTURDU

Batshuayi’nin yapılan bu uyarının haksız olduğuna inandığı ve ayrılığına zemin oluşturduğu belirtildi.

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