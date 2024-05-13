Ali Koç'un garanti oyları ortaya çıktı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, daha önceki açıklamasının aksine, sezon sonunda yapılacak olan başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını ilan etti.

Bu durum, sarı-lacivertli taraftarların bir kesimi tarafından eleştirildi.

Koç'un destekçileri arasında, özellikle "Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon" sloganıyla bilinen derneklerin ve yöneticilerinin olduğu bir toplantı gerçekleşti.

İŞTE KOÇ'A DESTEK VERENLER

Sarı-lacivert derneği

AFİDER

Fenerbahçeli Avukatlar Derneği

Fenerbahçe Veteran Masa Tenisçileri Spor Klübü Derneği

Kürek Şubesi

Boks Şubesi

FBIAD

1907 Fenerbahçeliler Derneği

Fenerbahçeli Sporcular Yardımlaşma Derneği

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği

Bu grupların oy gücü, yaklaşık 2 bin 500 ile 3 bin 500 arasında tahmin ediliyor.

2018 yılındaki seçimde, bu dernekler Almanya'dan 500 kongre üyesini uçakla getirerek, hepsinin Aziz Yıldırım'a oy vermesini sağlamıştı.

2018 Seçimi:

Oy kullanma hakkı olan 25 bin 650 üyeden 21 bin 350'si oy kullandı ve Ali Koç, 16 bin 92 oy alarak seçimi kazandı. Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oyda kaldı.

2021 Seçimi:

Oy kullanma hakkı olan 29 bin 2 üyeden sadece 6 bin 682'si oy kullandı ve Ali Koç, 6 bin 459 oy alarak başkanlığını sürdürdü.