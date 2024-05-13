Ali Koç'un garanti oyları ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç'un garanti oyları ortaya çıktı
Fenerbahçe'de gözler haziran ayına çevrilirken Ali Koç'a destek veren grupların oy potansiyelleri dikkat çekti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, daha önceki açıklamasının aksine, sezon sonunda yapılacak olan başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını ilan etti.

Bu durum, sarı-lacivertli taraftarların bir kesimi tarafından eleştirildi.

Koç'un destekçileri arasında, özellikle "Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon" sloganıyla bilinen derneklerin ve yöneticilerinin olduğu bir toplantı gerçekleşti.

İŞTE KOÇ'A DESTEK VERENLER

Sarı-lacivert derneği

AFİDER

Fenerbahçeli Avukatlar Derneği

Fenerbahçe Veteran Masa Tenisçileri Spor Klübü Derneği

Kürek Şubesi

Boks Şubesi

FBIAD

1907 Fenerbahçeliler Derneği

Fenerbahçeli Sporcular Yardımlaşma Derneği

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği

Bu grupların oy gücü, yaklaşık 2 bin 500 ile 3 bin 500 arasında tahmin ediliyor.

2018 yılındaki seçimde, bu dernekler Almanya'dan 500 kongre üyesini uçakla getirerek, hepsinin Aziz Yıldırım'a oy vermesini sağlamıştı.

2018 Seçimi:

Oy kullanma hakkı olan 25 bin 650 üyeden 21 bin 350'si oy kullandı ve Ali Koç, 16 bin 92 oy alarak seçimi kazandı. Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oyda kaldı.

2021 Seçimi:

Oy kullanma hakkı olan 29 bin 2 üyeden sadece 6 bin 682'si oy kullandı ve Ali Koç, 6 bin 459 oy alarak başkanlığını sürdürdü.

İlgili Haberler
Adana Demirspor'dan tarihi hezimet sonrası Nani kararı
Adana Demirspor'dan tarihi hezimet sonrası Nani kararı
Ümit Özat haklı çıktı
Hasan Arat transfer için devreye girdi
Hasan Arat transfer için devreye girdi
Nihat Kahveci Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ne olacağını açıkladı
TFF'den görülmemiş karar. Galatasaray Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım bombası patladı
İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 6 puan fark atmasının sırrı
İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye 6 puan fark atmasının sırrı
Okan Buruk'tan flaş Fenerbahçe açıklaması. 'Mükemmel senaryo' diyerek anlattı
Erman Toroğlu Fenerbahçe'yi uyardı
Fenerbahçe umudunu korudu
Son Haberler
Mazıdağı Fosfat Spor'da mutlu son Spor
Mazıdağı Fosfat Spor'da mutlu son
Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğluna mesaj verdi. Ünlü isimler destek verdi Magazin
Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğluna mesaj verdi. Ünlü isimler destek verdi
Kuzey Makedonya'nın yeni Cumhurbaşkanı ilk konuşmasında kriz çıkarttı Dünya
Kuzey Makedonya'nın yeni Cumhurbaşkanı ilk konuşmasında kriz çıkarttı
Cebinizdeki parada bu detaya dikkat! Bir anda servet sahibi olabilirsiniz Gündem
Cebinizdeki parada bu detaya dikkat! Bir anda servet sahibi olabilirsiniz
İki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi Yerel Haberler
İki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Süper Lig'in eski yıldızı görülmemiş skandala karıştı Spor
Süper Lig'in eski yıldızı görülmemiş skandala karıştı
Mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı Gündem
Mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı