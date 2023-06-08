Ali Koç'un gözü döndü. Yok artık!

Fenerbahçe'de kaybedilen şampiyonluk nedeniyle geniş kesim tarafından istifası istenen başkan Ali Koç, kongre resti çekmişti.

Koç, "Aday çıkarın, kongreye gidelim" demişti.

Sarı lacivertli kulübün başkanı transferde de gözünü kararttı.

Gelecek sezona çok güçlü bir kadroyla takımı sokmak isteyen Koç'un çok konuşulacak bir hamleye hazırlandığı ortaya çıktı.

1- FIRMINO İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sarı lacviretli kulübün başkanı, transfer listesinde ilk sıraya Liverpool'la olan sözleşmesi sona eren Brezilyalı dünyaca ünlü yıldız Roberto Firmino'yu aldı. Koç'un Firmino için ilk adımı attığı ve futbolcunun menajerine haber ilettiği öğrenildi. Bonservisi olmadığı için Firmino için yüklü bir kontrat önerileceği ifade edildi.

2- RODRİGO BECAO TAMAM

Fenerbahçe, Udinese'nin stoperi Rodrigo Becao'nun bonservisi için anlaşmaya vardı. Udinese'nin teklifi kabul ettiği, detaylar üzerinde durulduğu bildirildi. Futbolcunun menajerinin önümüzdeki günler içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

3- MOUSSA DJENPO SIRADA

Fenerbahçe, Premier Lig'den düşen Southampton'a 24 yaşındaki kanat oyuncusu için kiralama teklif yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli kulübün futbolcuyu satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralamak istediği bildirildi.

4- RYAN KENT AÇIKLANACAK

Fenerbahçe, Glasgow Rangers'ın kanat oyuncuyu Ryan Kent için de anlaşmaya vardı. Kent'in Türkiye Kupası finalinin ardından resmen açıklanacağı ifade edildi.



