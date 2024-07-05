Ali Koç'un ifadesi ortaya çıktı. Savcı şüpheli olarak çağırmıştı

Trendyol Süper Lig’in 37. Haftasında oynanan Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin ardından RAMS Park’ta yaşanan olaylar nedeniyle Ali Koç savcılığa ifade verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan’a söylediği 'Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin' sözlerini tehdit amacıyla ifade etmediğini belirtti.

İşte Ali Koç’un savcılık ifadesi:

"Eylemlerimde herhangi bir suç unsuru içeren davranış bulunmamaktadır. Zaten saha içerisine girdiğimiz sırada müsabaka ve seyir alanı tamamen boşaltılmıştı. Kimse yoktu. Yine aynı dosyada müşteki Eray Yazgan'a 'Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin' şeklindeki sözlerimin tehdit olduğu iddia edilmiştir. Ancak bu sırada ben ortam daha fazla gerginleşmesin diye bu kişinin uzaklaşması gerektiğini söyleyerek sadece uyarıda bulundum. Söylemlerimde tehdit unsuru bulunmamaktadır. Ben Eray Yazgan'a yönelik tehdit ve hakaret söylemlerinde bulunmadım. Selahattin Baki'nin küfür ettiğini duymadım. Sadece maçtan önce herhangi bir olaya karışmaması yönünde uyarmıştım. Bu nedenle saha içerisinde onu tekrar uyardım. Şikayet dilekçesinde belirtilen isnatların hiçbirisini kabul etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum."