Ali Koç'un kaç oy aldığı açıklandı. Tarihi fark attı

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un başkan adayı olduğu başkanlık seçimi bugün gerçekleşti.

Ali Koç, başkan seçildi ve Fenerbahçe'de 3. dönemini yaşayacak.

RESMİ SONUÇLAR AÇIKLANDI

Vefa Küçük, toplam oy sayılarını açıkladı.

Ali Koç, Aziz Yıldırım'a tarihi fark atarak yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

Seçimde 27 bin 489 oy kullanıldı. 26 bin 947 oy geçerli sayıldı.

Ali Koç 16 bin 464 oy alırken, Aziz Yıldırım 10 bin 483 oy aldı.

Ali Koç, Aziz Yıldırım'a 5 bin 981 oy fark attı.