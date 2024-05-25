Ali Koç'un karısı Nevbahar Koç Cannes'ı salladı. Giydiği elbise herkesi hayran bıraktı

Şampiyonluk yarışında gergin günler geçiren Fenerbahçe Başkaı Ali Koç'un, eşi Nevbahar Koç kısa bir Fransa kaçamağı yaptı. Dünyaca ünlü şarkıcı Cher ve yine dünyaca ünlü oyuncu Demi Moore'un özel davetiyle Cannes'a giden Nevbahar Koç, tüm ilgiyi üzerine topladı.

Cannes’da düzenlenen görkemli etkinlik, eğlence, moda ve iş dünyasının önde gelen isimlerini ağırladı. Hande Erçel, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Kerem Kamışlı ve Fethi Sabancı Kamışlı gibi ünlü isimlerin katıldığı organizasyonda; Nevbahar Koç en dikkat çeken isimdi.

Cher ve Demi Moore tarafından özel olarak davet edilen Nevbahar Koç, yakın arkadaşı Loree Rodkin ile birlikte kırmızı halı üzerinde şıklığıyla göz kamaştırdı. Cher ile yakın dostluğuyla bilinen Nevbahar Koç, özel partide de yer aldı.

Gece boyunca katılımcılar, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla unutulmaz anlarını takipçileriyle paylaştı. Nevbahar Koç, etkinlikte tercih ettiği zarif elbisesiyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Çağatay Ulusoy, Birkan Sokullu, Mert Yazıcıoğlu, Taro Emir, Berrak Tüzünatç ve Kerem Bürsin gibi pek çok tanınmış isim de partiye katılarak gecenin parlayan yıldızları arasında yerini aldı. Cannes’daki bu özel davet, katılımcıların ve izleyicilerin uzun süre hafızalarında kalacak bir etkinlik oldu.