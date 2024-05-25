Ali Koç'un karısı Nevbahar Koç Cannes'ı salladı. Giydiği elbise herkesi hayran bıraktı

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç'un karısı Nevbahar Koç Cannes'ı salladı. Giydiği elbise herkesi hayran bıraktı

Ali Koç'un karısı Nevbahar Koç özel davetli olarak gittiği Cannes'da güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

Şampiyonluk yarışında gergin günler geçiren Fenerbahçe Başkaı Ali Koç'un, eşi Nevbahar Koç kısa bir Fransa kaçamağı yaptı. Dünyaca ünlü şarkıcı Cher ve yine dünyaca ünlü oyuncu Demi Moore'un özel davetiyle Cannes'a giden Nevbahar Koç, tüm ilgiyi üzerine topladı.

3-w4iq.jpg

Cannes’da düzenlenen görkemli etkinlik, eğlence, moda ve iş dünyasının önde gelen isimlerini ağırladı. Hande Erçel, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Kerem Kamışlı ve Fethi Sabancı Kamışlı gibi ünlü isimlerin katıldığı organizasyonda; Nevbahar Koç en dikkat çeken isimdi.

2-5zp4.jpg

Cher ve Demi Moore tarafından özel olarak davet edilen Nevbahar Koç, yakın arkadaşı Loree Rodkin ile birlikte kırmızı halı üzerinde şıklığıyla göz kamaştırdı. Cher ile yakın dostluğuyla bilinen Nevbahar Koç, özel partide de yer aldı.

5-a2db.jpg

Gece boyunca katılımcılar, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla unutulmaz anlarını takipçileriyle paylaştı. Nevbahar Koç, etkinlikte tercih ettiği zarif elbisesiyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

4-6rah.jpg

Serenay Sarıkaya, Burak Deniz, Çağatay Ulusoy, Birkan Sokullu, Mert Yazıcıoğlu, Taro Emir, Berrak Tüzünatç ve Kerem Bürsin gibi pek çok tanınmış isim de partiye katılarak gecenin parlayan yıldızları arasında yerini aldı. Cannes’daki bu özel davet, katılımcıların ve izleyicilerin uzun süre hafızalarında kalacak bir etkinlik oldu.

1-zks9.jpg

İlgili Haberler
Beşiktaş'tan Fatih Terim bombası. 'Net bir biçimde duydum' diyerek açıkladı
Tahkim Kurulu derbi kararını verdi. Mert Hakan Yandaş kararı şok etti
Son Haberler
Konya’da silahlı saldırı: 4 yaralı Yerel Haberler
Konya’da silahlı saldırı: 4 yaralı
Rusya'nın Harkiv'de mağazayı vurması sonucu en az 4 kişi öldü, 38 kişi yaralandı Dünya
Rusya'nın Harkiv'de mağazayı vurması sonucu en az 4 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
X-Ray cihazından geçerken peruğunu çıkardı Video
X-Ray cihazından geçerken peruğunu çıkardı
Starlink uyduları Hatay' semalarında görüldü Teknoloji
Starlink uyduları Hatay' semalarında görüldü
Dakikalar içinde milyonluk oldular Video
Dakikalar içinde milyonluk oldular
Dünyanın en iyi ekmeği ’Bafra pidesi’ seçildi Yerel Haberler
Dünyanın en iyi ekmeği ’Bafra pidesi’ seçildi