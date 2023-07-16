Ali Koç’un KOC01 kodlu özel jeti Beşiktaş'ın istediği Tadic'i İstanbul'a getirdi

Editör: Hamza Özalkuş

Fenerbahçe, Ajax'tan ayrılan yıldız oyuncu Dusan Tadic'i İstanbul'a getirdi.

Başkan Ali Koç’un KOC01 kodlu özel jeti Amsterdam’dan havalandı ve Dusan Tadic’i, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na indirdi.

Sarı Lacivertlilerin KAP'a yapılan açıklamada sağlık kontrollerinin ardından yıldız oyuncuyla sözleşme görüşmelerinin tamamlanacağı ve ardından resmi imzanın atılacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFER GOLÜ

Beşiktaş'ın "Dusan Tadic için teklif yaptık" açıklamasının ardından Fenerbahçe, 34 yaşındaki futbolcuyu gece saatlerinde özel uçakla İstanbul'a getirdi.

30 TAKIM İSTEDİ

Hollanda basınından De Telegraaf'ın haberinde; Ajax ile sözleşmesini resmen feshettiğinden itibaren Dusan Tadic'in menajerine 6'sı Suudi Arabistan'dan olmak üzere 30 kulübün resmi teklifte bulunduğu ancak oyuncunun tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığı belirtildi.

AJAX'TA TARİHİ BAŞARILAR

Dusan Tadic, Ajax kariyerinde çıktığı 241 maçta 105 gol ve 112 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekmişti. 34 yaşındaki Sırp oyuncu, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala Ajax'tan ayrıldığını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Tadic Ajax'ta 3 Hollanda Ligi şampiyonluğu, 2 Hollanda Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası'nı kaldırma başarısı göstermişti. Deneyimli oyuncu ayrıca 2018-2019 sezonunda 28 golle gol krallığını elde etmişti.