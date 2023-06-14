Ali Koç’un Fenerbahçe'ye verdiği para ortaya çıktı

Fenerbahçe eski yöneticisi Metin Sipahioğlu , 17 Haziran’da gerçekleşecek olan olağan mali kurul öncesi Fenerbahçe’nin mevcut durumu ve olası başkanlık seçimi üzerine açıklamalarda bulundu. Metin Sipahioğlu’nun açıklamaları şöyle:

"200 MİLYON EURO PARA AKTARDI"

"Mali konuda Sayın Ali Koç gibi, geldiği günden bugüne kadar; 50 milyon Euro şahsi hibe yapmış, 30 milyon Euro civarında şahsi olarak borç vermiş ve bu borçları asla almayacağını ifade ederek üzerini çizmiş, Şirketlerinden ise önümüzdeki sezon ile beraber 100 milyon Euro üzerinde sponsorluk katkısı sağlamış, Yani toplamda 200 milyon Euro civarında bir maddi katkı yapmış Başkan için, ekonomik yönden ibra etmeyelim kampanyası girişimi yapılması beni son derece üzmüştür"

"BAŞKAN BULMAMIZ İMKANSIZ HALE GELİR"

"Kulübümüzün içinde bulunduğu maddi durum ortadayken, yeni başkan adayları bulmamız zorlaşmışken ve bana göre camiamızın en büyük problemi olarak sözlerimin başında ifade ettiğim gibi; kongrelerde ciddi bir adaysızlık - rekabetsizlik ortamı varken, böyle bir maddi katkı yapmış, kulübe maddi anlamda kalkan olmuş bir Başkanı, ekonomik yönden ibra etmeme düşüncesine bizler kapılacak olursak, bu Kulübe gelecekte Başkan bulmamız neredeyse imkansız hale gelir. Potansiyel Başkan adayları da, 200 milyon Euro vermiş Ali Koç'a bile bunlar yapıldı, benim burada ne işim var diye düşünür"

"TELAFİSİ OLMAYAN BİR HATA"

"Mali Genel Kurul'da sportif ve yönetimsel yönden tüm eleştirilerin açık ve net şekilde, sonuna kadar yapılması, yönetime doğru yolun gösterilmeye çalışılması, ama bunları yaparken de sapla samanı karıştırmadan, ekonomik yönden ibra noktasında ise telafisi olmayacak tarihi bir hata yapmaktan kaçınmamızdır"