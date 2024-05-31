Ali Koç'un Mourinho ile anlaşması sonrası Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama

Portekizli teknik adam Jose Mourinho Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın vaadi olan Jose Mourinho konusunda Ali Koç araya girdi ve anlaşmayı sağladı.

Ali Koç ve Acun Ilıcalı, Londra'ya giderek Mourinho ile birlikte Şampiyonlar Ligi finalini izleyecek.

AZİZ YILDIRIM'DAN KAPTI

Ali Koç, Aziz Yıldırım'dan daha önce davrandı ve imza yetkisinin kendinde olması avantajını kullanıp anlaşmayı bitirdi.

YILDIRIM'DAN İLK AÇIKLAMA

Aziz Yıldırım, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho ile ilgili, "Önder Bey ve Mahmut Bey, Jose Mourinho ile görüştü, belli bir noktaya geldik. Onlara da çağrı yaptık, 'Gelin bedelini beraber ödeyelim, beraber bu işi halledelim' dedim. Neyse akılları gelmiş, gitmişler konuşmuşlar. Bana da sordu öbür taraf, 'Gerekirse imzalayın' dedim. Çünkü onların yetkisi var, bizim yetkimiz yok şu anda. Onlar da Mourinho'ya talip olmuşlar. İyi bir hamledir. Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho!" ifadelerini kullandı.

''SEÇİLİRSEK BİZDE ÇALIŞIRIZ''

Seçilmesi durumunda Mourinho ile çalışacağını söyleyen Aziz Yıldırım, "Güzel işte Jose Mourinho ile anlaşmaları. Söylediler bana. Ben seçilirsem ben de çalışırım. 'Gelin beraber anlaşalım, imza attıralım, çalışmaya başlasın' demedim mi! Sonuçta seçilirsek biz de çalışırız, fark etmez." dedi.

''KALIBININ ADAMI DEĞİLMİŞ'' SÖZLERİNİ YALANLADI

Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho'nun Ali Koç ile anlaşmasının ardından "Mourinho kalıbının adamı değilmiş" dediği iddia edilmişti.

Aziz Yıldırım bu konuya dair sorulan soruya kafasıyla 'hayır' işareti yaptı ve "Dedim mi öyle bir şey! Bana sinyal verdiler, ben de 'imzalayın' dedim. Ben imzalasam, onlar seçilse ne olacaktı? Önemli olan Fenerbahçe! Fenerbahçe'ye gelmesi!" yanıtını verdi.

Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı olan mevcut başkan Ali Koç'un kısa süre içinde Jose Mourinho'yu resmen açıklaması bekleniyor.