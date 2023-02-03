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Ali Koç'un oğlundan korkutan kaza

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç ciddi bir kaza geçirdi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 09:46
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Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'tan korkutan kaza

Ali Koç'un oğlundan korkutan kaza
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç sömestr tatili için gittiği Courchevel'de kayak yaparken düştü ve ciddi şekilde yaralandı. 

HASTANE'YE ÖZEL UÇAKLA GİTTİ

Yurtdışındaki kayak merkezinde yaralanan Kerim Rahmi, özel uçakla İstanbul'a getirilip ailesine ait hastaneye yatırıldı.

Sabah'tan Bülent Cankurt, yazısında şu satırlara yer verdi;

Koç Ailesi, önceki gün akrabaları olan Aslı Çetiner'in 24 yaşındaki kızı Leyla Çiftkurt'un Londra'daki ölüm haberiyle yıkılmıştı. Dün de Aslı Hanım'ın kuzeni Ali Koç'un oğlu kayak kazası geçirip hastaneye kaldırıldı. 

Kerim Rahmi Koç, tatile gitmeden önce, merhum amcası Mustafa Koç'un ölüm yıl dönümü olan 21 Ocak'ta, kabri başında düzenlenen anma törenine katılmıştı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, sömestir tatili için gittiği Courchevel'de kayak yaparken düşüp ciddi şekilde yaralanmış.

Yurtdışındaki kayak merkezinde yaralanan Kerim Rahmi, özel uçakla İstanbul'a getirilip ailesine ait hastaneye yatırılmış.

Hastanede yapılacak tetkiklerin ardından ameliyat olup olmamasına karar verilecek olan Kerim Rahmi, umarım tez zamanda iyileşir.

Bu arada babası Ali Koç da, 2016'da yine ailece gittikleri Courchevel'deki sömestir tatilinde kayak yaparken düşüp omzunu kırmıştı.

İstanbul'a getirilen Ali Bey'in omzuna operasyonla çivi takılmıştı.

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YDemir
3.02.2023 09:52
Geçmiş olsun, Allah acil şifalar versin.  
 
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