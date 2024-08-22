Ali Koç'un Özgür Özel ve Devlet Bahçeli ile neden görüştüğü ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ali Koç'un Özgür Özel ve Devlet Bahçeli ile neden görüştüğü ortaya çıktı

Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun CHP ve MHP'ye yaptığı yaptığı ziyaretler sonrası çıkan iddialar sonrası Fenerbahçe'den flaş bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Sarı-lacivertli kulüp ortaya atılan iddialara yönelik resmi internet sitesinden açıklama yayımladı. İddiaların kötü niyetli olduğu vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:

"YEGANE AMACI YENİ YÖNETİMİN SİYASİ PARTİ LİDERLERİNE TAKDİM EDİLMESİ"

"Başkanımız Ali Koç ve yönetim kurulumuzun, 19 Ağustos Pazartesi günü Ankara’da gerçekleştirdikleri ziyaretler ile ilgili gündeme getirilen hayal mahsulü ve kötü niyetli iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu nezaket ziyaretlerinin yegane amacı yeni yönetim kurulumuzun önemli sosyal paydaşlarımız olan siyasi parti liderlerine takdim edilmesidir. Ortaya atıldığı şekilde veya başka türlü hiçbir siyasi gündemi ve amacı bulunmamaktadır.

"FENERBAHÇE'MİZ SİYASETİN HER ZAMAN DIŞINDA KALMIŞ"

Dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçe'miz, siyasetin her zaman dışında kalmış, tüm partilere eşit mesafede durmaya büyük bir özen göstermiştir. Kulüp olarak ilkemiz Türk sporuna hizmet etmek ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmektir. Fenerbahçe’nin adını siyasi değerlendirmelere dahil etmek büyük bir hadsizliktir. Kamuoyundan ricamız bahsi geçen mesnetsiz ve gerçek dışı iddiaların dikkate alınmamasıdır."

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