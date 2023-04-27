Ali Koç'un Riva çıkarmasında TFF Başkanı Büyükekşi'den ne istediği ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin TFF ziyaretinin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı.

Ali Koç'un Riva çıkarmasında TFF Başkanı Büyükekşi'den ne istediği ortaya çıktı

Fenerbahçe Kulübü, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret için yaklaşık 2 hafta önce görüşme talep etti.

Ancak hem TFF cephesi hem de Fenerbahçe tarafının bir türlü uygun olmaması sebebiyle görüşme çarşamba günü gerçekleşebildi.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Görüşmede Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Ketenci ile Özgür Özaktaç yer aldı.

Federasyon cephesinde ise görüşmeye TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetici Müslüm Özmen katıldı.

Kalabalık bir ortamda gerçekleşen toplantıda Ali Koç, özellikle Fenerbahçe'nin 5 maçına işaret ederek, ciddi hakem hatalarının gerçekleştiğini ve bu hatalarda art niyet olduğunu dile getirdi.

Öne Çıkanlar
Balıkesir’de kulübe bile bulunmayan zeytinliğe onarım görünümlü inşaat ihalesi verildi
Balıkesir’de kulübe bile bulunmayan zeytinliğe onarım görünümlü inşaat ihalesi verildi
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Son Haberler
Yandaş İbrahim Karagül'ün yalanı elinde patladı. Bahçeli’nin eski mitingini yeni miting gibi paylaştı Siyaset
Yandaş İbrahim Karagül'ün yalanı elinde patladı. Bahçeli’nin eski mitingini yeni miting gibi paylaştı
D-100’de tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Güncel
D-100’de tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kastamonu’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu Güncel
Kastamonu’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu
İsrail güçleri Eriha'yı 6 gündür kuşatma altında tutuyor Dünya
İsrail güçleri Eriha'yı 6 gündür kuşatma altında tutuyor
Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki konuşma sıraları belli oldu Siyaset
Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki konuşma sıraları belli oldu
Paris Hilton ilk kez konserde canlı olarak şarkı söyleyecek Magazin
Paris Hilton ilk kez konserde canlı olarak şarkı söyleyecek
CHP Pamukkale ilçe başkanı genel merkezin talebiyle istifa etti Siyaset
CHP Pamukkale ilçe başkanı genel merkezin talebiyle istifa etti