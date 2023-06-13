Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı

Faik Çetiner, Fenerbahçe yönetici Selahattin Baki'nin eski başkan Aziz Yıldırım'dan bilet istediğini iddia etti. Çetiner, bu iddiayı sosyal medyadan paylaştı.

Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı

EKOTÜRK'te 'Bizim Stadyum' programı yapan Faik Çetiner, flaş bir iddia ortaya attı.

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin, geçmişte eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan bilet istediğini iddia etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sosyal medyadan paylaşım yapan Faik Çetiner, ''Aziz Yıldırım, Çırağan’da yaptığı son toplantıda bana ”Maçlardan önce yanımıza gelip bilet isteyen arkadaş, şimdi yönetimde ve transferde ahkam kesiyor” demişti. Kim olduğunu bulabildiniz mi?'' ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

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