Ali Koç’un seçim açıklamasına Mahmut Uslu'dan yanıt: ‘Tarihte görülmedi’

Fenerbahçe’de başkan adaylığını açıklayan Mahmut Uslu, Ali Koç’un Eylül ayında olağanüstü kongre kararı alındığını duyurmasının ardından açıklama yaptı. Olağanüstü kongre için imza kampanyasına katılacağını kaydeden Uslu, kongre tarihinin Eylül ayı olarak belirlenmesini eleştirdi.

Uslu'nun açıklamaları şöyle:

“Fenerbahçe tarihinde başarısız geçen sezondan 4 ay sonra kongre kararı alma tarihte görülmemiştir.

Ali Koç, kongre kararı almazsa perşembe günü imza vereceğimi yaptığım basın toplantısında söylemiştim. Bu açıklama üzerine imzamı salı günü vereceğim. Bu vesileyle bir an önce imza toplanması ve en çabuk şekilde olağanüstü kongre kararı alınması düşüncesindeyim.

Diğer yandan dün akşam Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nde gerçekleşen vahim olaydan duyduğum rahatsızlığı ve başkan Emrah Tünay'ın yanında olduğumu kamuoyunun bilgisine sunarım."