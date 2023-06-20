Ali Koç'un taraftara gösterdiği Arda Güler tepkisi gündem oldu. Neden uyardığı belli oldu

Fenerbahçe, gelecek sezon giyilecek formalarını tanıttı.

Lansmana katılan başkan Ali Koç ve takımın genç yıldızı Arda Güler, stadın içinde bulunan basketbol sahasında basketbol oynayarak eğlenceli anlar yaşandı.

Tanıtım sırasında genç bir taraftarla Ali Koç arasında ise ilginç bir diyalog yaşandı.

Yaşça Arda Güler'den küçük bir taraftar, Arda Güler ile vedalaşmasının ardından "Arda'ya bir şey olmasın" ifadelerini kullandı.

Taraftarın bu cümlesini duyan Fenerbahçe Başkanı, genç taraftarı "Arda Ağabey oğlum" diyerek uyardı.