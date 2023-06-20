Ali Koç'un taraftara gösterdiği Arda Güler tepkisi gündem oldu. Neden uyardığı belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni sezon forma tanıtımında Arda Güler'den yaşça küçük olan bir taraftarın genç yıldıza "Arda" diye hitap etmesine kızan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir hayli sinirlendi. O anlar sosyal medyada gündem oldu

Ali Koç'un taraftara gösterdiği Arda Güler tepkisi gündem oldu. Neden uyardığı belli oldu

Fenerbahçe, gelecek sezon giyilecek formalarını tanıttı.

Lansmana katılan başkan Ali Koç ve takımın genç yıldızı Arda Güler, stadın içinde bulunan basketbol sahasında basketbol oynayarak eğlenceli anlar yaşandı.

Tanıtım sırasında genç bir taraftarla Ali Koç arasında ise ilginç bir diyalog yaşandı.

Yaşça Arda Güler'den küçük bir taraftar, Arda Güler ile vedalaşmasının ardından "Arda'ya bir şey olmasın" ifadelerini kullandı.

Taraftarın bu cümlesini duyan Fenerbahçe Başkanı, genç taraftarı "Arda Ağabey oğlum" diyerek uyardı.

Öne Çıkanlar
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Son Haberler
Ankara'da toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz hizmet verecek Güncel
Ankara'da toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz hizmet verecek
İsmailağa’dan sokak köpekleri için 'katliam' fetvası: Eğer belediyeler gerekeni yapmıyorsa öldürülmeleri dinen caizdir Güncel
İsmailağa’dan sokak köpekleri için 'katliam' fetvası: Eğer belediyeler gerekeni yapmıyorsa öldürülmeleri dinen caizdir
Titanik'e turist taşıyan kayıp denizaltı için zamana karşı yarış: 40 saatlik oksijen kaldı Dünya
Titanik'e turist taşıyan kayıp denizaltı için zamana karşı yarış: 40 saatlik oksijen kaldı
Burcu Esmersoy'dan bikinili 'uyandırma servisi' Magazin
Burcu Esmersoy'dan bikinili 'uyandırma servisi'
Honduras'ta kadın hapishanesinde isyan: 41 ölü Dünya
Honduras'ta kadın hapishanesinde isyan: 41 ölü
Ecem Erkek'in 'Akrep' macerası. Korkusunu takipçileriyle paylaştı Magazin
Ecem Erkek'in 'Akrep' macerası. Korkusunu takipçileriyle paylaştı
Meclis'in ilk gerginliği yaşandı: İYİ Partili Çömez ile AKP’li Karayel arasında 'yurtdışı' tartışması Siyaset
Meclis'in ilk gerginliği yaşandı: İYİ Partili Çömez ile AKP’li Karayel arasında 'yurtdışı' tartışması