Ali Koç'un uykularını kaçıracak rapor açıklandı

Fenerbahçe’de Haziran ayında gerçekleşecek olağan mali kurul öncesi faaliyet raporu resmi internet sitesinden açıklandı. Artan kur sonrası Fenerbahçe’nin borcu rekor seviyeye ulaştı.

Fotospor'un haberine göre 31 Aralık 2021'de 6 milyar 190 milyon TL olan borç 31 Aralık 2022 itibarıyla 7 milyar 686 milyon TL'ye yükseldi; artış neredeyse 1.5 milyar TL’ye ulaştı.

1 MİLYAR ARTTI

Kısa vadeli varlıklar 2 milyar 448 milyon TL'yi aştı. Toplam özkaynaklar da 4 milyar 928 milyon TL tutarında eksiye döndü. Bu veri, 31 Aralık 2021'de 3 milyar 889 milyon TL'ydi.

2 KAT ARTIŞ

Bir önceki yıl 758 milyon TL olan ve 410 milyon TL'ye düşürülmesi planlanan 2022 dönem zararı, 1 milyar 9 milyon TL’ye ulaştı

MENAJERLERE 298 MİLYON TL

Kısa vadeli yükümlülükler 1 milyar 552 milyon TL artışla 3 milyar 407 milyon TL'ya çıktı. Bonservis ve menajerlere ödemesi gereken rakam 298 milyon TL. Bankalar Birliği ödemesi de bu kalemde: 709M TL. Şubelerin yapılandırılan vergi borcu ise 417 milyon TL…

FİNANSAL BORÇ 4 MİLYAR

Kısa vadeli 758 milyon TL, uzun vadeli ise 3 milyar 185 milyar TL seviyesinde. Toplam finansal borç 3 milyar 943 milyon TL'ye yükseldi.

HİSSELER REHİN BULUNUYOR

Kulübün duran varlıkları aktiflerinde 3 milyar 420 milyon TL temlik var. Bu rakam 2021 yılında 738 milyon TL'ydi. Fenerium ve Futbol A.Ş hisselerinde yaklaşık 34 milyon TL'lik rehin bulunuyor.