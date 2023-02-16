Vehbi Koç 600 bin TL bağışladı. Ahmet Ağaoğlu ve Zuhal Topal'ı güldürdü

Depremzedelere yardım amaçlı düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında spor, sanat, iş dünyasının ünlü isimleri canlı yayında yardım topladı.

Süper Lig'in 4 büyük kulübünün başkanının canlı yayında bağış topladığı bölümde ilginç bir an yaşanadı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Vehbi Koç isimli vatandaştan 600 bin liralık bir destek geldiğini söyledi. Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanlış anlamaması için hemen "Vehbi Koç'tan 600 bin, yalnız alakası yok. Gemici, kaptan arayan" dedi.

ZUHAL TOPAL DA ŞAŞIRDI

Yan yana oturan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve ünlü sanatçı Zuhal Topal, yaşananlardan sonra birbirine bakıp güldü.

Sosyal medyaya yansıyan bu anlar gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.



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