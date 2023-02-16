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Vehbi Koç 600 bin TL bağışladı. Ahmet Ağaoğlu ve Zuhal Topal'ı güldürdü

Türkiye Tek Yürek bağış kampanyasında 4 büyük kulübün başkanı canlı yayındayken yaşanan bir diyalog sosyal medyada gündem oldu. Ahmet Ağaoğlu, Ali Koç'un yanında Vehbi Koç isimli vatandaştan bağış geldiğini açıkladı. Ağaoğlu, yanlış anlaşılmayı engellemek Vehbi Koç'un bir gemici olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 09:08
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Ali Koç'un yanında ilginç tesadüf. Gelen telefonu Ahmet Ağaoğlu açtı

Vehbi Koç 600 bin TL bağışladı. Ahmet Ağaoğlu ve Zuhal Topal'ı güldürdü
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Depremzedelere yardım amaçlı düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında spor, sanat, iş dünyasının ünlü isimleri canlı yayında yardım topladı. 
Süper Lig'in 4 büyük kulübünün başkanının canlı yayında bağış topladığı bölümde ilginç bir an yaşanadı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Vehbi Koç isimli vatandaştan 600 bin liralık bir destek geldiğini söyledi. Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanlış anlamaması için hemen "Vehbi Koç'tan 600 bin, yalnız alakası yok. Gemici, kaptan arayan" dedi.
ZUHAL TOPAL DA ŞAŞIRDI
Yan yana oturan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve ünlü sanatçı Zuhal Topal, yaşananlardan sonra birbirine bakıp güldü.
Sosyal medyaya yansıyan bu anlar gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.
 

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