Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu

Fenerbahçe'de yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylarının listeleri netlik kazanıyor.
Seçimde adaylığını koyan Hakan Bilal Kutlualp'in ardından mevcut başkan Ali Koç'un da yönetim kurulu listesi belli oldu.
Ali Koç'un başkanlık seçimi öncesi belirlediği yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:
Acar Sertaç Komşuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman
Başkanımız Ali Y. Koç'un Yüksek Divan Kurulumuza teslim edilen Yönetim Kurulu Aday Listesi