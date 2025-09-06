Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine yeniden adaylığını koyan mevcut başkan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi belli oldu.

Fenerbahçe'de yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylarının listeleri netlik kazanıyor.

Seçimde adaylığını koyan Hakan Bilal Kutlualp'in ardından mevcut başkan Ali Koç'un da yönetim kurulu listesi belli oldu.

Ali Koç'un başkanlık seçimi öncesi belirlediği yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

Acar Sertaç Komşuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman

Son Haberler
Galatasaraylı yıldız kendi milli takımını sırtladı
Galatasaraylı yıldız kendi milli takımını sırtladı
KADES'e yaptığı ihbarda öyle bir şey istedi ki...
KADES'e yaptığı ihbarda öyle bir şey istedi ki...
Ankara’da sağanak sonrası sel felaketi
Ankara’da sağanak sonrası sel felaketi
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu!
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu!
DEM Parti diğer partileri de arkasına aldı! Bu açıklama yeri yerinden oynatacak
DEM Parti diğer partileri de arkasına aldı! Bu açıklama yeri yerinden oynatacak