Ali Mahir Başarır: Adaletin AKP’nin elinde bir siyasi silaha dönüştüğünü bir kez daha kanıtlamıştır

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’a yapılan bu hukuk dışı operasyon, adaletin AKP’nin elinde bir siyasi silaha dönüştüğünü bir kez daha kanıtlamıştır. Hukuk tanımazlığınıza ve adalet bilmezliğinize mutlaka son vereceğiz" dedi.

Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanına hakaret’ diyerek restoranda gözaltına al, Ankara’dan İstanbul’a getir, ardından dosyası bile hazır olmayan bir suç uydurup ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ile tutukla! Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’a yapılan bu hukuk dışı operasyon, adaletin AKP’nin elinde bir siyasi silaha dönüştüğünü bir kez daha kanıtlamıştır. Hukuk tanımazlığınıza ve adalet bilmezliğinize mutlaka son vereceğiz!"