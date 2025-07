Ali Mahir Başarır: Doğal gaz mı buluyorsunuz, milletle kafa mı buluyorsunuz?

Doğal gaza yapılan yüzde 24,6'lık zammı eleştiren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu kadar tüketim maddesine zam yapılırken emekliye, işçiye, asgari ücretliye ne yapacaksınız merak ediyorum. Cumhurbaşkanı her doğal gaz müjdesi verdikten sonra, her keşiften sonra, 'milyarlarca metreküp doğal gaz bulduk' dedikten sonra böyle bir zam geliyor. Ben merak ediyorum doğal gaz mı buluyorsunuz, milletle mi kafa buluyorsunuz" dedi.

Son dakika! Doğal gaza zam geldi

YÜZDE 24.6'LIK ZAMMA TEPKİ



Enerji Piyasası Denetleme Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaza konutlarda yüzde 24,6, sanayide ise 7,86 oranında zam yapıldığını duyurdu. TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ile zamma tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, şunları söyledi:

"İŞÇİYE ASGARİ ÜCRETLİYE ÜCRETLİYE NE KADAR ZAM YAPACAKSINIZ?"

"An itibarıyla doğal gaza yüzde 25 zam geldi. Gıda, eğitim, gıda, sağlık, ÖTV, trafik cezalarından sonra doğal gaza da bu zam geldi. Meclis yakında tatile giriyor bir kez daha söylüyorum; bu kadar tüketim maddesine zam yapılırken emekliye, işçiye, asgari ücretliye ne yapacaksınız merak ediyorum. Cumhurbaşkanı her doğal gaz müjdesi verdikten sonra, her keşiften sonra, milyarlarca metreküp doğal gaz bulduk dedikten sonra böyle bir zam geliyor. Ben merak ediyorum doğal gaz mı buluyorsunuz, milletle mi kafa buluyorsunuz?

"4 YILDIR DOĞAL GAZ BULUYORSUNUZ"

Burada bir tuhaflık var. Dört yıldır doğal gaz buluyoruz. Bedava dağıtılacak, camları, pencereleri açacağız deniyor, yüzde 25 zam... Bir de Ekim'de yüzde 30 zam, ondan sonra kışın insanlar camları açmayı bırakın, battaniyelerin altında ısınmak zorunda kalır. Bu olacak şey değil. Samimi olmak lazım. Madem doğal gaz buluyoruz, madem Maliye Bakanı evdeki doğal gazın büyük oranda ücretini devlet karşılıyor diyor bu zam ne oluyor?"