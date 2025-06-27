Ali Mahir Başarır Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü! 'Kimse Cem Küçük'ün kanalına güvenilir demesin'

Başarır, SÖZCÜ TV’de Serap Belovacıklı’nın sunduğu Aklın Yolu programında yaptığı değerlendirmelerde dikkat çeken mesajlar verdi.

“MİLLETİN BİR HATAYA DAHA TAHAMMÜLÜ YOK”

Programda konuşan Başarır, CHP’nin yerel seçim başarısına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Birileri halkın ne noktada olduğunu görsün. Herkes adımlarını ona göre atsın. Milletin bir hataya daha tahammülü yok. Millet 2024 seçimlerinde başarının ne olduğunu gördü. Başarısını devam ettiren bir parti var. Bu başarıyı kimsenin gölgelendirmeye, oyları düşürmeye hakkı yok. İtibarın iadesi ve itibar seçim kazanarak oluyor. Bana kurultayda neden sevindin diye kızıyorlar. Keşke 13 yıldır halkı sevindirselerdi.”

“CEM KÜÇÜK’ÜN KANALINA GÜVENİLİR DENMESİN”

Başarır, iktidara yakın medya organlarında Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik yapılan övgülere de tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Sabahtan akşama kadar tutuklanan başkanlarımıza, gazetecilere ayar vermeye kalkan Cem Küçük ve arkadaşlarının kanalını kimse güvenilir kanal ilan etmesin. Güvenilir kanal benim karşımda: Sözcü TV, Halk TV, Tele 1. Cem Küçük’ün kanalına çıkıp beyanat verip güvenilir kanal ilan etmesin. Ben güvenmiyorum. Yargıda yargılanacaklarını bekliyorum. Yargısız infaz yaptılar. Tıpkı Ergenekon döneminde olduğu gibi. İktidar kanalları da bize övgüler yağdırıyor olabilir ama önemli olan halkın övgüsüdür. 70’lerden beri Ecevit’ten sonra halkın en büyük desteğini almış lider Sayın Özel’dir. Bu bize yeter.”

“ADALET İÇİN YÜRÜYENLER PARTİYE YAPILAN DARBEYE SESSİZ KALAMAZ”

Kılıçdaroğlu’nun, Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarına destek mitinglerine dair açıklamaları hakkında da konuşan Başarır, bu mitinglerin devam edeceğini vurguladı:

“O mitingler devam edecek. Yaz boyunca sürecek. Kimse bunu engelleyemez. Sayın Enis Berberoğlu tutuklandığı zaman kilometrelerce Ankara’dan İstanbul’a neden yürüdük? Mahkeme kararını tanımak için mi yürüdük? Adalet için yürüdük. O gün adalet için yürüyenler bugün partiye yapılan darbeye kayıtsız kalamazlar.”