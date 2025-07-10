Ali Mahir Başarır'dan dikkat çeken Fahrettin Altun paylaşımı! Herkes bu kim diye aradı

Fahrettin Altun, 7 yıldır sürdürdüğü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevinden alınarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına atandı.

Fahrettin Altun, CHP'li isimlerin yaptığı açıklamalar sonrası yaptığı tepki paylaşımları dikkat çekiyordu.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekil Ali Mahir Başarır, Fahrettin Altun'un görev değişikliğinin Resmi Gazete'de yer almasının ardından, gazetenin küpürü ile paylaşarak tek cümlelik bir not ekledi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığının üyelerinin de görüldüğü Resmi Gazete sayfasını paylaşan Ali Mahir Başarır "Goebbels'ten insan hakları başkanı olur mu?" diye yazdı.

KİM BU GOEBBELS?

Başarır'ın birçok takipçisi 'Kim bu Goebbels?' diyerek araştırmaya koyuldu.

Başarır'ın Fahrettin Altun'u Adolf Hitler'in en yakın arkadaşlarından biri olan Paul Joseph Goebbels'e benzetmesi dikkat çekti.