Ali Mahir Başarır'dan dikkat çeken Fahrettin Altun paylaşımı! Herkes bu kim diye aradı

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Mahir Başarır'dan dikkat çeken Fahrettin Altun paylaşımı! Herkes bu kim diye aradı

Açıklamaları nedeni ile sık sık CHP'li isimlerin tepkisini çeken Fahrettin Altun'un Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı görevinden alınmasının ardından CHP'li Ali Mahir Başarır'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Fahrettin Altun, 7 yıldır sürdürdüğü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevinden alınarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına atandı.

Fahrettin Altun, CHP'li isimlerin yaptığı açıklamalar sonrası yaptığı tepki paylaşımları dikkat çekiyordu.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekil Ali Mahir Başarır, Fahrettin Altun'un görev değişikliğinin Resmi Gazete'de yer almasının ardından, gazetenin küpürü ile paylaşarak tek cümlelik bir not ekledi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığının üyelerinin de görüldüğü Resmi Gazete sayfasını paylaşan Ali Mahir Başarır "Goebbels'ten insan hakları başkanı olur mu?" diye yazdı.

KİM BU GOEBBELS?

Başarır'ın birçok takipçisi 'Kim bu Goebbels?' diyerek araştırmaya koyuldu.

goebbels.jpg

Başarır'ın Fahrettin Altun'u Adolf Hitler'in en yakın arkadaşlarından biri olan Paul Joseph Goebbels'e benzetmesi dikkat çekti.

Son Haberler
Ali Mahir Başarır'dan dikkat çeken Fahrettin Altun paylaşımı! Herkes bu kim diye aradı
Ali Mahir Başarır'dan dikkat çeken Fahrettin Altun paylaşımı! Herkes bu kim diye aradı
Aracıyla iki kez üzerinden geçerek öldürdü
Aracıyla iki kez üzerinden geçerek öldürdü
CHP'yi karıştıran istifaların nedeni belli oldu
CHP'yi karıştıran istifaların nedeni belli oldu
Koltuğu değiştirilen Fahrettin Altun'dan açıklama
Koltuğu değiştirilen Fahrettin Altun'dan açıklama
Ege Denizi'nde korkutan deprem! (10 Temmuz 2025)
Ege Denizi'nde korkutan deprem! (10 Temmuz 2025)