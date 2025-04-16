Ali Mahir Başarır’dan Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun mesajı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.