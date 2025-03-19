Ali Mahir Başarır'dan TBMM'de sert konuşma! Meclis karıştı, birleşime ara verildi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik sert eleştirilerde bulunarak, iktidarı hedef aldı.

Başarır'ın konuşmasının ardından, CHP sıralarından sloganlar mecliste adeta yankılandı.

Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili, Sırrı Süreyya Önder meclis sıralarının hareketlenmesi nedeniyle birleşmeye 20 dakikalık ara verdi.

Başarır şöyle konuştu:

"Baskın yapıldı. Avukatlar, milletvekilleri eve giremedi. O dakikadan sonra şehrin Avrupa yakasındaki metrolar iptal edildi. O dakikadan sonra internet zayıflatıldı. Üzülerek söylüyorum, bu uygulamalar darbe döneminde yapılmaktadır. Bugün, bugün yapılan bu saldırı, bu operasyon, 12 Mart, 12 Eylül, 12 Eylül'ün ardından 19 Mart günü de tarihe kara bir leke olarak geçecektir."

"19 MART DARBESİ"

"19 Mart darbesi olarak anılacaktır. Değerli arkadaşlar, maalesef ki iktidar otokratik bir rejime geçme çabasındadır. Türkiye, Türkiye'nin birinci partisi atanmış, seçilmiş bazı yargıçlarla darbeye uğramıştır. Burada Cumhuriyet Halk Partisi bitirilmeye çalışılırken, ki bitiremezsiniz, Türkiye Cumhuriyeti'ni bitiriyorsunuz. Dünyaya rezil ediyorsunuz."

"TÜRKİYE'Yİ NE HALE GETİRDİNİZ?"

"Bugün dünya, Türkiye'de yaşananları konuşuyor. Lütfen Avrupa basınına, dünya basınına bakın. Türkiye'yi ne hale getirdiniz? Demokrasiyi ne hale getirdiniz? Hukuku, 102 yıllık cumhuriyeti, demokrasiyi ayaklar altına aldınız. Değerli arkadaşlar, ne yaparsanız yapın. Bakın biz dimdik ayaktayız. Korkmayacağız. Sinmeyeceğiz. 86 milyon direneceğiz. Biz burada bu darbeyi sadece bize oy veren seçmene anlatmıyoruz. AKP'ye, MHP'ye, Yeniden Refah'a, Deva'ya, İyi Parti'ye, 86 milyona anlatıyoruz. Biz onlara sesleniyoruz. Sizin hakkınız, iradeniz gasp edilmiştir. Bu ülkede diplomalar iptal ediliyor. Bu ülkede tapulara el konuluyor. Bu ülkede gazetecilerin pasaportları iptal ediliyor. Bu ülkede televizyon kanallarına kayyumlar atanıyor. Bu ülkede belediye başkanları tutuklanıyor. Milletvekilleri cezaevinde. Bu ülkeyi ne hale getirdiniz? Siz getirdiniz. Siz getirdiniz. Bakın, zulmünüzde boğulacaksınız."

"86 MİLYON SİZİ AFFETMEYECEK"

"Bu halk sizi affetmeyecek. 86 milyon sizi affetmeyecek. Çünkü, çünkü artık faşist bir rejime geçtiniz. O koltukta oturmak için demokrasinin tüm kurallarını, kuralanlarını bir kenara ittiniz. Değerli arkadaşlar, yakışmıyor. Size yakışmıyor. Bakın bu gruba. Bu grup, bu grup bu ülkeyi mutlakiyetten demokrasiye geçirdi, cumhuriyete geçirdi."

"İMAMOĞLU, TEK ADAM İÇİN KABUS OLABİLİR"

"Siz ise bu ülkeyi cumhuriyetten, demokrasiden mutlakiyete geçiriyorsunuz arkadaşlar. Utanç diyorum arkadaşlar. Ekrem İmamoğlu sizin için kabus olabilir. Tek adam için kabus olabilir ama 86 milyon için umuttur. Siz umutları yargı kararlarıyla söndüremezsiniz. Seçilmiş hakimlerle, atanmış hakimlerle, atanmış rektörlerle, bu ülkenin cumhurbaşkanı adayının önünü kesemezsiniz. Siz kendi kendinizi kandırıyorsunuz."

"O KADAR ZAVALLISINIZ Kİ"

"26 milyonla alay ediyorsunuz. Siz 86 milyonun iradesini küçük görüyorsunuz ama o kadar zavallısınız ki, o kadar yüreksizsiniz ki, o kadar güçsüzsünüz ki, halkın karşısında bittiğiniz için İstanbul'a atadığınız bir bakan yargıcının kararını uygulatacak kadar güçsüz, zavallısınız. Değerli, değerli arkadaşlar, bizim derdimiz 86 milyon."

"SİZİN ARKANIZDA DARBEYİ HAZIRLAYAN ATADIĞINIZ YARGIÇLAR VAR"

"Birileri atadığı rektörlerin, kirli mahkeme kararlarının arkasına sığınarak darbe yapabilir. Sizin arkanızda bu dakikadan sonra darbe ve darbeyi hazırlayan atadığınız yargıçlar var. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun arkasında 86 milyon var. Halk var, halk var, halk var. Biz halka güveniyoruz. Biz hakka güveniyoruz."

TEK ADAMA SESLENİYORUM, SEN ZULMÜNLE GİDECEKSİN.

"Siz ise hakkı da, halkı da, iradeyi de, demokrasiyi de bir kenara ettiniz. Ben buradan tek adama sesleniyorum. Sen zulmünle gideceksin. 86 milyonun tepkileriyle gideceksin. Sayın milletvekillerini yerlerine davet ediyorum."

TBMM'de meclis başkan vekili Sırrı Süreyya Önder, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından meclis başkanlık koltuğunda iktidarın tutumunun yanlış olduğunu ve buna sessiz kalmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Meclis başkan vekili Sırrı Süreyya Önder de İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi ve hukuksuzluğun karşısında olduğunu dile getirdi.

Sırrı Süreyya Önder konuşması şu şekilde: