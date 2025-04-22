Ali Palabıyık'ın Külliye sözleri yayını kestirdi

Eski hakem Ali Palabıyık HTSpor ekranlarında Murat Fevzi Tanırlı'nın konuğu oldu. Palabıyık hakem tahtasının kapalı olmasının külliye ile bağlantılı olduğunu söylerken yayın aniden kesildi.

"KÜLLİYE'DEN HABER BEKLİYORUZ"

Palabıyık "Merkez Hakem Kurulu bunu çok seviyor. Bana hep söylüyorlar senin tahtan kapalı. Her konuşmamızda külliye'den haber bekliyoruz diyorlardı. Bu şaka değil. Merkez Hakem Kurulu Başkanı, başkan vekili, üyeleri bunu diyordu. Ben diyorum ki ben ne zaman görev alacağım. Senin tahtan kapalı" ifadelerini kullandı.