Ali Palabıyık'ın Külliye sözleri yayını kestirdi

Kaynak: Haber Merkezi

Eski hakem Ali Palabıyık HTSpor ekranlarında söylediği sözün ardından yayın kesildi.

Eski hakem Ali Palabıyık HTSpor ekranlarında Murat Fevzi Tanırlı'nın konuğu oldu. Palabıyık hakem tahtasının kapalı olmasının külliye ile bağlantılı olduğunu söylerken yayın aniden kesildi.

"KÜLLİYE'DEN HABER BEKLİYORUZ"

Palabıyık "Merkez Hakem Kurulu bunu çok seviyor. Bana hep söylüyorlar senin tahtan kapalı. Her konuşmamızda külliye'den haber bekliyoruz diyorlardı. Bu şaka değil. Merkez Hakem Kurulu Başkanı, başkan vekili, üyeleri bunu diyordu. Ben diyorum ki ben ne zaman görev alacağım. Senin tahtan kapalı" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Oyuncu Leyla Okay hayatını kaybetti
Oyuncu Leyla Okay hayatını kaybetti
MHK'den hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy açıklaması
MHK'den hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy açıklaması
GÜRÜLTÜCÜLÜK
GÜRÜLTÜCÜLÜK
Atatürk ve devrimlere ihanet…
Atatürk ve devrimlere ihanet…
HAKİMİYET BİLA KAYDÜ ŞART MİLLETİNDİR
HAKİMİYET BİLA KAYDÜ ŞART MİLLETİNDİR