Ali Palabıyık’tan olay Galatasaray sözleri: Kabak birinin başına patlayacak

Süper Lig’de hakem tartışmaları devam ederken TFF, yabancı VAR hakemleri görevlendirerek tepkileri dindirmeye çalıştı. Ancak özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray’ın neredeyse her maç sonrası yaşadığı söz düellosu gerginliğin artmasına neden oldu.

Eski hakem Ali Palabıyık HT Spor canlı yayınında Galatasaray konusunda flaş sözler söyledi. Sarı kırmızılıların uzun süredir kırmızı kart görmediğine dikkat çeken Palabıyık “Kabak bir hakemin başına patlayacak” dedi.

Palabıyık’ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Galatasaray şu an çok diken üstünde. Uzun zamandır kırmızı kart görmedi ve bundan dolayı da rakibi Fenerbahçe her hafta müsabaka öncesi veya sonrası bir açıklamayla bunu dile getiriyor. Kabak bir hakemin başına patlayacak.

Olmayan bir kırmızı kart... Olan hakeme de olacak benim gibi. En son ben gösterdiğim için söylüyorum. Ben gösterdim hakemliğim bitti. Şimdi arkadaşlar da ondan dolayı mı göstermiyor bilmiyorum ama çok bariz olanları göstersinler artık."

Ali Palabıyık'ın bu sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

ALİ PALABIYIK KİMDİR?

Hakemlik kariyerine 2000'de başlayan ve Türkiye'deki 474 profesyonel maçta yer alan Ali Palabıyık, Süper Lig'de 175, 1. Lig'de 40, Türkiye Kupası'nda 11 müsabakada görev aldı. 2012'de üst klasman hakemi olan ve 2015'ten bu yana FIFA kokartı taşıyan Ali Palabıyık, uluslararası 60 müsabakaya hakem olarak atandı ve Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta görev aldı.

Galatasaray-Alanyaspor maçında kırmızı kart gösterdiği için hakemliğinin bittiğini iddia eden Palabıyık, o sezon bir süre maçlarda görev almamasının ardından ocak ayından itibaren tekrar düdük çalmaya başladı. Palabıyık'ın son Süper Lig maçı, penaltı ve gol iptaliyle tartışmalara neden olan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı olmuştu.