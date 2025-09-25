Ali Sabancı’dan Leros Devlet Hastanesi’ne minnet borcu: 5.6 milyon bağış yaptı!

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, iki çocuklarıyla birlikte 24 Ağustos 2023’te tatil için gittikleri Yunanistan’ın Leros adası açıklarında kaza geçirmişti.

Zodyak botlarının kayalıklara çarpması sonucu yaralanan çift, deniz ambulansıyla Bodrum’a, ardından ambulans uçakla İstanbul’a nakledilmişti.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın çok sayıda ameliyat geçirdiği belirtilen kaza hakkında bir iddia ortaya çıktı.

Sosyetik güzel koyda çocuğuna sürat botu kullandırdı! Ali Sabancı’nın kazası bile örnek olmadı

Banu Şen’in haberine göre, Ali Sabancı, ilk müdahaleyi gerçekleştiren Leros Devlet Hastanesi’ne “Hayatımızı kurtardınız” diyerek 115 bin Euro (5 milyon 600 bin lira) bağış yapma kararı aldı.

Yunan basınına göre hastane, bağışı kabul ederek ameliyathaneyi modernize etmek için kullanacak.

Bu arada, iş dünyasının tanınmış isimleri Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı, kısa süre önce 29 yıllık evliliklerini bitirme kararı almıştı.

Bu boşanma, cemiyet hayatında büyük yankı uyandırdı ve çift, resmi süreci başlattı.

Ali Sabancı tekne kazasını ilk defa anlattı. Uyandığında ilk neyi sormuş?

Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı bot kazasından sonra ilk kez aynı karede

Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı bot kazasından sonra ilk kez aynı karede