Ali Şansalan 3,5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek: Ali Koç isyan etmişti

Süper Lig’de 24. Hafta oynanacak maçların hakemleri belli oldu. MHK’nin açıkladığı listedeki bir ayrıntı dikkat çekti. Fenerbahçe’nin Kasımpaşa’yı konuk edeceği maçı Ali Şansalan yönetecek. Tecrübeli hakem böylece 3,5 yılın ardından ilk kez bir Fenerbahçe maçında düdük çalacak.

Hakem Ali Şansalan son olarak 2021/2022 sezonunda Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yönetmişti. 17 Ekim 2021'de oynanan mücadelede Fenerbahçe'de Kim Min Jae 23. dakikada kırmızı kart görmüştü. Trabzonspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

ALİ KOÇ: ALİ ŞANSALAN DEĞİL, MAÇALAN

Bu müsabakanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakem Ali Şansalan için şunları söylemişti:

"Ali Maçalan, üstüne basarak söylüyorum. Ali Şansalan değil Maçalan, geçen sene bizden Konya maçını da almıştı. Şimdi Fenerbahçe camiası artık ayaklanma zamanı. Camiama sesleniyorum. Ne gücünüz varsa, ne gücümüz varsa omuz omuza vereceğiz. Ve bu düzeni en kısa zamanda yıkmak için elimizden geleni yapacağız."

KONYA MAÇINI DA BİZDEN ALDI

“Maçalan... Geçen sene Konya maçını aldı bizden. Bizim öyle ‘düdüğü astır, onu yap, bunu yap’... Bunlar iki gün asarlar düdüğü, üçüncü gün yine düdüğü verirler. Sistemin kökünden kendini yeniden dizayn etmesi lazım."