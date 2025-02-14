Ali Şansalan 3,5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek: Ali Koç isyan etmişti

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Şansalan 3,5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek: Ali Koç isyan etmişti

Tecrübeli hakem Ali Şansalan 3,5 yılın ardından ilk kez bir Fenerbahçe maçını yönetecek. Şansalan’ın son yönettiği Fenerbaçe maçı sonrası Ali Koç isyan etmişti.

Süper Lig’de 24. Hafta oynanacak maçların hakemleri belli oldu. MHK’nin açıkladığı listedeki bir ayrıntı dikkat çekti. Fenerbahçe’nin Kasımpaşa’yı konuk edeceği maçı Ali Şansalan yönetecek. Tecrübeli hakem böylece 3,5 yılın ardından ilk kez bir Fenerbahçe maçında düdük çalacak.

Hakem Ali Şansalan son olarak 2021/2022 sezonunda Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yönetmişti. 17 Ekim 2021'de oynanan mücadelede Fenerbahçe'de Kim Min Jae 23. dakikada kırmızı kart görmüştü. Trabzonspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

ALİ KOÇ: ALİ ŞANSALAN DEĞİL, MAÇALAN

Bu müsabakanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakem Ali Şansalan için şunları söylemişti:

"Ali Maçalan, üstüne basarak söylüyorum. Ali Şansalan değil Maçalan, geçen sene bizden Konya maçını da almıştı. Şimdi Fenerbahçe camiası artık ayaklanma zamanı. Camiama sesleniyorum. Ne gücünüz varsa, ne gücümüz varsa omuz omuza vereceğiz. Ve bu düzeni en kısa zamanda yıkmak için elimizden geleni yapacağız."

KONYA MAÇINI DA BİZDEN ALDI

“Maçalan... Geçen sene Konya maçını aldı bizden. Bizim öyle ‘düdüğü astır, onu yap, bunu yap’... Bunlar iki gün asarlar düdüğü, üçüncü gün yine düdüğü verirler. Sistemin kökünden kendini yeniden dizayn etmesi lazım."

Son Haberler
Şırnak'ta feci kaza: 5 yaralı
Şırnak'ta feci kaza: 5 yaralı
Okan Buruk isyan etti, yönetim harekete geçti: Operasyon başlıyor
Okan Buruk isyan etti, yönetim harekete geçti: Operasyon başlıyor
BDDK'dan beklenen açıklama geldi! Kredilerde limit değişti, Vade sınırı esnetildi
BDDK'dan beklenen açıklama geldi! Kredilerde limit değişti, Vade sınırı esnetildi
Doğanın sürprizleri: Gökyüzünde ilginç bir olayın hikayesi
Doğanın sürprizleri: Gökyüzünde ilginç bir olayın hikayesi
Fenerbahçe’ye kötü haber geldi: Bir oyuncu daha sakatlandı
Fenerbahçe’ye kötü haber geldi: Bir oyuncu daha sakatlandı