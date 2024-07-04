Ali Sowe'un yeni takımı belli oldu

Ali Sowe imzayı attı
Geçen sezon Ankaragücü'nde oynayan Ali Sow'un yeni takımı belli oldu.
Ankara temsilcisinin ligden düşmesine karşın Ali Sowe Süper Lig'de kaldı.
Çaykur Rizespor Kulübü golcü oyuncuyu kadrosuna kattığını şu açıklamayla duyurdu:
"Çaykur Rizespor'umuz geçtiğimiz yıl MKE Ankaragücü forması giyen Ali Sowe'u kadrosuna kattı.
30 yaşındaki Gambiyali forvet Ali Sowe, başkanımız İbrahim Turgut’un katıldığı imza töreninde kendisini 1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Yeni transferimiz Ali Sowe’a “hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz."
Ali Sowe, Ankaragücü'nde 2 sezon oynadı. Gambiyalı oyuncu 66 maçta 22 gol attı.
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