Ali Sunal'dan Nehir Zeyrek'e destek

Elektrik akımı nedeniyle hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’e, oyuncu Ali Sunal’dan destek mesajı geldi.

Sunal, Nehir’in babasına yazdığı veda mesajını gözyaşları içinde okuduğunu belirterek, “Her zaman yanında olduğumu bilmeni isterim” dedi.

Ferdi Zeyrek'in kızı sosyal medyadan isyan etti. 'Size soruyorum'

Ferdi Zeyrek, yaşadığı sitenin havuzunda meydana gelen arızaya müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 48 yaşında yaşamını yitirmişti.

Acı kaybın ardından Nehir Zeyrek, babasına sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Paylaşımında, babasının dürüstlüğüne, çalışkanlığına ve ailesine olan bağlılığına değinen Zeyrek, “Baban varsa sorun yok’ derdi hep... Ama artık benim babam yok,” sözleri yürekleri burktu.

Ferdi Zeyrek soruşturmasında yeni gelişme!

Nehir Zeyrek, paylaşımında mimar olma hayalini gerçekleştireceğini ve babasının adını her zaman gururla yaşatacağını da vurguladı.

Oyuncu Ali Sunal ise bu paylaşımın ardından Nehir Zeyrek’e sosyal medya üzerinden şu mesajla destek verdi:

“Sevgili Nehir, yazdıklarını gözyaşları içinde okudum. Ben de iki kız babasıyım. Ben de babamı 22 yaşında kaybettim, yaşadığını az çok anlayabiliyorum. Ne zaman istersen benimle konuşabilir, dertleşebilirsin. Her zaman yanında olduğumu bilmeni isterim.”