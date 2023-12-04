Ali Tezel emekli maaşlarına yapılacak zammı açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel emekli maaşlarına belenen zamla ilgili konuştu. Tezel, emeklilere ne kadar zam yapılacağını söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ali Tezel emekli maaşlarına yapılacak zammı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Emeklilerimizi daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik, çok yakında uygulayacağız” sözlerinin ardından 16 milyon emeklinin gözü Ocak 2024 zammına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ilişkin verilerine göre; tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım ayında aylık bazda yüzde 3,28 arttı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, enflasyon verilerini değerlendirerek 2024 yılında emekliye yapılacak zamma ilişkin TELE1’e konuştu. Tezel, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40 zam yapılacak” açıklamasında bulundu.

“YÜZDE 40 CİVARINDA ARTIŞ OLACAK”

Ali Tezel, “Kasım yüzde 3,68 gelmişse TÜİK bu aralık ayını da yüzde 3 civarında açıklar diye tahmin ediyorum. Yani Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklilerine yaklaşık yüzde 40 civarında bir artış olacak anlamına geliyor. Memurlarda yine yüzde 40 civarında enflasyon farkı olacak ama yüzde 9 civarında da önümüzdeki dönem için verilecek olan bir toplu hizmet sözleşmesi farkı var. Yani SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 40 civarında, memur emeklilerine de yüzde 50 civarında bir atış olacağı öngörülüyor” dedi.

TÜİK’in kışa doğru enflasyonu gittikçe düşürdüğünü belirten Tezel, “Şu anda yüzde 37 oluştu, Aralık’ta da yüzde 3 gelirse yüzde 40 oranında olacak emekli zamları” ifadelerini kullandı.

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