Ali Tezel emeklilere kara haberi verdi. Büyük düşüş olacak

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Ali Tezel emeklilere kara haberi verdi. Büyük düşüş olacak

SGK Uzmanı Ali Tezel'den emeklileri üzen bir açıklama geldi.

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