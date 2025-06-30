Ali Türkkan ralli tarihine geçti: Yarış kazanan ilk Türk pilot

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 7. ayağı, Yunanistan'da düzenlendi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan Red Bull sporcusu Ali Türkkan, WRC gençler ve WRC3 klasmanlarında zirvede yer alarak Türk otomobil sporları tarihine geçti.

Genç sporcu, bu sonuçla birlikte hem JWRC tarihinde yarış kazanan ilk Türk pilot oldu hem de sezonun bitimine iki yarış kala gençler şampiyonluğu yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Yarışın ardından konuşan Ali Türkkan, “Akropolis Rallisi’nde kazanmak, hem fiziksel hem mental olarak ciddi bir mücadeleyi gerektiriyor. Bu galibiyetle, JWRC tarihinde yarış kazanan ilk Türk pilot olmak benim için büyük bir gurur. Sadece kendim için değil, Türk ralli sporu adına da çok anlamlı bir adım attığımıza inanıyorum. Bu zaferi ülkeme, takımımıza ve beni destekleyen herkese armağan ediyorum” dedi.