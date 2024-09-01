Ali Yerlikaya 224 çakarlıya işlem yapıldığını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Yerlikaya 224 çakarlıya işlem yapıldığını açıkladı

Son bir haftada Jandarma ekiplerinin yaptığı trafik denetimleri sonucunda 2 milyon 3656 bin 59 araç denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda 223 sürücüye izinsiz çakarlı araç kullandıkları için işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından jandarma ekiplerinin son bir hafta içerisinde yaptığı trafik denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. 22-29 Ağustos tarihleri arasında yapılan trafik denetimleri sonucunda 2 milyon 365 bin 59 araç denetlendi. Bu denetimler sonucunda ise;

Çakarlı araç kullanan 229 sürücü,

Muayenesiz araç kullanan 23 bin 594,

Emniyet kemeri kullanmadan araç kullanan 16 bin 396,

Ehliyetsiz araç kullanan 14 bin araç,

Sigortasız araç kullanan 8 bin 944 sürücü olmak üzere 44 bin 375 araç/ sürücüye işlem yapıldı.

Bununla beraber alkollü araç kullanan sürücülere yönelik teknik cihazların da 7/24 esasınca etkin kullanıldığı aktarıldı.

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