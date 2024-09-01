Ali Yerlikaya 224 çakarlıya işlem yapıldığını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından jandarma ekiplerinin son bir hafta içerisinde yaptığı trafik denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. 22-29 Ağustos tarihleri arasında yapılan trafik denetimleri sonucunda 2 milyon 365 bin 59 araç denetlendi. Bu denetimler sonucunda ise;
Çakarlı araç kullanan 229 sürücü,
Muayenesiz araç kullanan 23 bin 594,
Emniyet kemeri kullanmadan araç kullanan 16 bin 396,
Ehliyetsiz araç kullanan 14 bin araç,
Sigortasız araç kullanan 8 bin 944 sürücü olmak üzere 44 bin 375 araç/ sürücüye işlem yapıldı.
Bununla beraber alkollü araç kullanan sürücülere yönelik teknik cihazların da 7/24 esasınca etkin kullanıldığı aktarıldı.
Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 22-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 1, 2024
2️⃣ Milyon 3️⃣6️⃣5️⃣ bin 5️⃣9️⃣ araç denetlendi.
❌Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 2️⃣2️⃣9️⃣ sürücüye işlem yapıldı.
❌ Hız… pic.twitter.com/iOiiHQe06Z