Ali Yerlikaya 224 çakarlıya işlem yapıldığını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından jandarma ekiplerinin son bir hafta içerisinde yaptığı trafik denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. 22-29 Ağustos tarihleri arasında yapılan trafik denetimleri sonucunda 2 milyon 365 bin 59 araç denetlendi. Bu denetimler sonucunda ise;

Çakarlı araç kullanan 229 sürücü,

Muayenesiz araç kullanan 23 bin 594,

Emniyet kemeri kullanmadan araç kullanan 16 bin 396,

Ehliyetsiz araç kullanan 14 bin araç,

Sigortasız araç kullanan 8 bin 944 sürücü olmak üzere 44 bin 375 araç/ sürücüye işlem yapıldı.

Bununla beraber alkollü araç kullanan sürücülere yönelik teknik cihazların da 7/24 esasınca etkin kullanıldığı aktarıldı.