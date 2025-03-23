Ali Yerlikaya: "323 şüpheli gözaltına alındı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara ilişkin, “Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı. Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem imamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul'da başlayan protestolarda gözaltına alınanlar hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde: