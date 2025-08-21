Ali Yerlikaya acı tabloyu açıkladı! Bunu söyleyince yüreğim yanıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AKP İl Başkanlığınca Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kafe25 Tesisleri'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Teşkilat Buluşması"nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yüzyılı "Türkiye Yüzyılı" yapmak için verdiği talimatlar kapsamında İçişleri Bakanlığında görevli 675 bin kişiyle gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Kara, mavi ve siber vatanda huzur, güvenlik ve esenlik için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Yerlikaya, bu güvenlik hizmetlerinden bir bölümünün trafik olduğunu belirterek, ülkede 37,5 milyon sürücü ehliyeti sahibi kişinin olduğunu bildirdi.

Trafik güvenliğine ilişkin konuşan Yerlikaya, "Bu yolların kralı yok, bu yolların kuralı var" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın trafik güvenliğine ilişkin beklentilerini anlattı.

Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mız, 3 Şubat 2021'de milletin evinde, Külliye'de bir hedef belirliyor. Cumhurbaşkanı'mız diyor ki 'Kazaları azaltmamız, ölümleri 2030'da yarı yarıya düşürmemiz lazım. 2050'de de öyle bir trafik kültürü oluşsun ki sıfır can kaybı olsun.' Hedef bu. 6 Şubat depremleriyle ilgili bizim tüm odaklandığımız, vatandaşlarımıza ulaşmak, yaraları sarmak oldu. Günlük 14,4 olan maalesef ölüm, kaza oranları, bir anda 4 ayın sonunda, ben geldiğimde 17,9'a yani 18'e çıkmış. Bir günde ölen sayısı trafik kazalarında 18 olurken, 1055 kişi yaralı olarak hastanelere gitmiş." bilgisini verdi.

Verilerden sonra denetimleri artırdıklarını aktaran Yerlikaya, 2 yılda 15 bin yeni araç aldıklarını, trafik ekiplerinin sayısının yüzde 40 artırıldığını anlattı.

"123 MİLYON YÜZ YÜZE DENETİM YAPTIK"

Bakan Yerlikaya, "Hiçbir zaman medyada paylaşmadığım bir şey söyleyeyim. Bir yılda denetimi yüzde 50 yani 41,3 milyon artırmışız. Büyük bir emek var. 123 milyon yüz yüze denetim yaptık, yeni araçlar ve yaka kameralarıyla beraber. Ne oldu biliyor musunuz ? Bir yılda 6 bin 351 vatandaşımız maalesef trafik kazalarında öldü. Sadece 2023'te bundan 197 kişi daha fazlaydı, yüzde 50 denetimi artırmama rağmen, 41,3 milyon yüz yüze denetimi artırmamıza rağmen sadece 197 kişiyi kurtarabildik" diye konuştu.

"9 ŞEHİT VERDİM, 26 DA GAZİMİZ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "(Kazaları) 10 yılda yarı yarıya indireceksiniz." sözünü aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"2024'te olanları martın ilk haftasındaki kabinede arz ettim. 'Şu 36 maddeyi güncellememiz lazım.' dedim. Bu cezalar hafif. Şöyle bir ceza türü var. Tam 304 bin ceza, 'dur' ihtarına uyulmadığı için yazıldı. Cezası ne? 2 bin 174 lira. 'Dursam arabamı bağlayacaklar.' diyor, gidiyor. Biz yine yakalıyoruz, cezasını yazıyoruz ama 9 şehit verdim, biliyor musunuz? 26 da gazimiz var. Bunu söyleyince yüreğim yanıyor. Onun da çocuğu var. Ailesi var. Gittim, oturdum onlarla beraber hüngür hüngür ağladım. Dursa, çocuğu öksüz yetim kalmayacak. Öyle bir ceza olur mu? Ben bunu anlattığım zaman 'Biz de böyle bir şey olamaz', 'Aklını kaçırmış deli olması lazım' diyor. Arkadaşlar 34 değil, 304 de değil..."

"HIZ İHLALİNDEN BİR GÜNDE 10 KİŞİ ÖLÜYOR"

Trafik sorununu çözmeye kararlı olduklarını vurgulayan Yerlikaya, "Ölümlerin yüzde 84'ü sadece beş kural ihlalinden. Hız ihlalinden bir günde 10 kişi ölüyor. 3 günde bir kırmızı ışıktan insan ölüyor. Erzurum'da geçen sene 75 kişi vefat etmiş. Her 5 günde bir Erzurum'da bir kişi trafik kazasında ölüyor. Yazık değil mi? Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 'önlenebilir halk sağlığı sorunu.' Ne demek bu? Sen tedbir alsaydın bu olmayacaktı. Dursaydın bu çocuk yetim kalmazdı." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, "Ceza yazmaktan keyif almıyoruz. Bizim derdimiz ateş düşmesin. O yüzden ceza yazarak değil trafik güvenliğinin, trafik kültürünün oluşması lazım. Gece saat 3'te hiç kimsenin olmadığı Erzurum'da bir yolda benim dadaş kardeşim, kırmızı yanıyorsa gelip orada çat diye durması lazım. Yanındaki diyecek ki: 'Kimse yok. Niye duruyor ki burada?' O da diyecek ki, 'Kul hakkı. Ben burada dururum kardeşim.' Öyle dediğimiz zaman bitti bu iş. Biz 17,4'e indirdik, nüfusu bizimle aynı Almanya'da bu rakam 6,5. Biz onlardan daha iyi olamaz mıyız?" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından salondakilere, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan trafik kazalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması, kazalar ve röportajların olduğu video izletildi.