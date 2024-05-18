Ali Yerlikaya açıkladı. 74 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya suç örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Bakan Yerlikaya, 20 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliğine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.
Toplamda İzmir, Hatay, Bolu, Diyarbakır, Bursa, Kocaeli, Konya, Trabzon, Elazığ, Mersin, Adana, Artvin, Ankara, İstanbul, Düzce, Şanlıurfa, Ordu, Rize, Uşak ve Gaziantep'te “Sibergöz-39” operasyonları yapıldı.
Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararlılık vurgusu yaparak, “Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” dedi.