Ali Yerlikaya açıkladı. 74 şüpheli yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ali Yerlikaya açıkladı. 74 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik yapılan operasyonda 74 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya suç örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Bakan Yerlikaya, 20 ilde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliğine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Toplamda İzmir, Hatay, Bolu, Diyarbakır, Bursa, Kocaeli, Konya, Trabzon, Elazığ, Mersin, Adana, Artvin, Ankara, İstanbul, Düzce, Şanlıurfa, Ordu, Rize, Uşak ve Gaziantep'te “Sibergöz-39” operasyonları yapıldı.

Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararlılık vurgusu yaparak, “Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” dedi.

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