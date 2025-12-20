Bakan Yerlikaya, son 2 haftada 6 ilde 9 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlar yapıldığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurdu.

Yerlikaya, Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarla; hesaplarında son 2 yılda 2 Milyar 408 Milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheliyi yakaladıklarını kaydetti.

Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. 46'sı tutuklandı. 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Gaziantep'te; "sahte yatırım danışmanlığı" ilanı aracılığıyla para talep ederek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Muğla'da; sosyal medya hesapları üzerinden irtibata geçerek, sahte yatırım sitelerine yönlendirip 244 vatandaşımızı dolandırdıkları, Balıkesir'de; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri ve tefecilik yaptıkları, Diyarbakır'da; baskı, darp, cebir ve tehditle arazilerin tapularını kendi üzerlerine almaya çalıştıkları, Zonguldak'ta; sosyal medya hesapları aracılığıyla, sahte "sınavsız ehliyet" ilanı ile dolandırıcılık yaptıkları ve Sivas'ta: tefecilik yaptıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum"