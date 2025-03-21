Ali Yerlikaya açıkladı: İmamoğlu paylaşımı yapan onlarca kişiye gözaltı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Yerlikaya açıkladı: İmamoğlu paylaşımı yapan onlarca kişiye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik olarak yapılan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili operasyon yapıldığını sosyal medya hesabından açıkladı. Yerlikaya gözaltına alınanların sayısını da duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili operasyon yapıldığını ve gözaltına alınanların sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.

Yerlikaya, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' ve -'Suç İşlemeye Tahrik' suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden;
-“Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve
-“Suç İşlemeye Tahrik” suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiştir.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Ayrıca, dün gece düzenlenen gösterilerde 53 şahsa;
-2911 Sayılı Kanuna Muhalefet,
-Kamu Malına Zarar Verme ve
-Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından işlem yapılmıştır.

Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralanmıştır. Polislerimize acil şifalar diliyorum.

Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir."

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