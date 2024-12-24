Ali Yerlikaya açıkladı! Suriye'ye dönenlerin sayısı belli oldu

Suriye'de 11 yıl süren iç savaş ve 61 yıllık kanlı Baas rejimi muhalifler tarafından bitirildi. Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçması ile birlikte Suriyeliler de vatanlarına dönmeye başladı. AA Editör Masası'na konuk olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 1 Ocak-1 Temmuz 2025'te Suriyeli sığınmacılara hazırlık için her aileden bir kişiye 3 giriş çıkış hakkı tanınacağını söyledi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Göçmen karşıtlığını, yabancı düşmanlığını dilde öyle aşırı kullananlar oldu ki anlamak mümkün değil. Suriyeli muhalifler inandığı değerler adına, toprak bütünlüğünden yana olanların kazanması sevinçle karşılandı.

SEDNAYA'YA EKİP GÖNDERİLDİ

Sednaya ile ilgili oradan bir talep geldi. Çalışmalardan tatmin olmadıklarını söylediler. 43 araç 4 arama köpeği oraya gitti. 4 gün sonra Şam Büyükelçimiz görevine başladı. Sednaya'da, yerleşkede güvenli alanda hassas arama yaptılar. Gidenler en donanımlı arkadaşlarımızdı. Herhangi bir toplu mezar ya da bulunamamış birine rastlayamadılar. İnsanlık adına büyük utanç duyuyoruz.

Türkiye'de toplam 4 milyon 164 bin 472 yasal kalış hakkı olan yabancı sayısı var. Bu göçmenlerden 2 milyon 920 bini Suriyeli. Suriyeli sayısı oransal olarak en fazla Kilis'te. İstanbul'da oran yüzde 3.

Biz onlarla ilgili yaptığımız temel uyumla ilgili en önemlisi eğitimdi. Bizdeki Suriyelilerden 819 bini Suriyeli öğrenci. Okullaşma oranı 76.5. 60.750 Suriyeli şu an öğrenim görüyor.

Yeni geçici hükümet kurulma çalışması içinde. Bazılarının Türkiye'deki mezunlardan olması sevindirici.

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİLERİN SAYISINI AÇIKLADI

2017'den 8 Aralık'a kadarki dönüşlerde 763 bin 443 gönüllü olarak döndü. 8'inde Suriye'nin özgürleşmesinden sonra 15 gün içinde giden sayısı 25 bini geçti."