Ali Yerlikaya: Çıkan yangınlarda 7 kişi gözaltına alındı 2 kişi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ali Yerlikaya: Çıkan yangınlarda 7 kişi gözaltına alındı 2 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 gündür Türkiye’de çıkan yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, İzmir’in Tire ilçesinde 3 şahıs, Ödemiş ilçesinde 2 şahıs, Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahsın gözaltına alındığını, Bolu’da ise 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Türkiye’nin dört bir yanında son 2 gündür orman yangınları yaşanıyor. İzmir, Bolu, Aydın, Muğla ve Uşak adeta alevlere teslim oldu.

Bazı bölgelerde yangın kontrol altına alınsa da İzmir, Bolu ve Muğla’nın çeşitli bölgelerinde yangın devam ediyor.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 2 KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 gündür Türkiye’de çıkan yangınlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda, “Ülke genelinde; 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana gelmiştir. Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen; İzmir’in Tire ilçesinde 3 şahıs, Ödemiş ilçesinde 2 şahıs, Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır. Bolu’nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır” ifadelerini kullandı.

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“8 AKTİF YANGINIMIZ VAR BUNLARDAN 4’ÜNÜN ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ"

Öte yandan İbrahim Yumaklı, çıkan yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yumaklı, “8 aktif yangınımız var bunlardan 4’ünün enerjisi düşürüldü. İzmir Yamanlar’da 3 uçak, 15 helikopter çalışıyor” ifadelerini kullandı.

İZMİR ALEV ALEV YANIYOR

Salı günü başlayan yangın İzmir'i esir aldı. Vatandaşlar panik ve korku içinde evlerini boşaltmaya başladı.

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İzmir'in Karşıyaka’da yangın sebebiyle Yamanlar mevkiisinde onlarca ev ve iş yeri boşaltıldı,16 ev yandı. Yanan evlerde dumandan etkilenmelerin dışından can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

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Gazeteci Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Çeşme Ildır'daki yangına müdahale edilmediğini belirten Özdil, "An itibarıyla bir saattir yanıyor, ne uçak ne helikopter" ifadelerini kullandı.

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AYDIN'DAKİ YANGIN MUĞLA'YA SIÇRADI

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün başlayan ve kısa sürede büyüyerek Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine kadar ulaşan yangın, çevredeki yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor.

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