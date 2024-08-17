Ali Yerlikaya: Çıkan yangınlarda 7 kişi gözaltına alındı 2 kişi tutuklandı

Türkiye’nin dört bir yanında son 2 gündür orman yangınları yaşanıyor. İzmir, Bolu, Aydın, Muğla ve Uşak adeta alevlere teslim oldu.

Bazı bölgelerde yangın kontrol altına alınsa da İzmir, Bolu ve Muğla’nın çeşitli bölgelerinde yangın devam ediyor.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 2 KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 gündür Türkiye’de çıkan yangınlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda, “Ülke genelinde; 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana gelmiştir. Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen; İzmir’in Tire ilçesinde 3 şahıs, Ödemiş ilçesinde 2 şahıs, Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır. Bolu’nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır” ifadelerini kullandı.

“8 AKTİF YANGINIMIZ VAR BUNLARDAN 4’ÜNÜN ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ"

Öte yandan İbrahim Yumaklı, çıkan yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yumaklı, “8 aktif yangınımız var bunlardan 4’ünün enerjisi düşürüldü. İzmir Yamanlar’da 3 uçak, 15 helikopter çalışıyor” ifadelerini kullandı.

İZMİR ALEV ALEV YANIYOR

Salı günü başlayan yangın İzmir'i esir aldı. Vatandaşlar panik ve korku içinde evlerini boşaltmaya başladı.

İzmir'in Karşıyaka’da yangın sebebiyle Yamanlar mevkiisinde onlarca ev ve iş yeri boşaltıldı,16 ev yandı. Yanan evlerde dumandan etkilenmelerin dışından can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Gazeteci Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Çeşme Ildır'daki yangına müdahale edilmediğini belirten Özdil, "An itibarıyla bir saattir yanıyor, ne uçak ne helikopter" ifadelerini kullandı.

AYDIN'DAKİ YANGIN MUĞLA'YA SIÇRADI

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün başlayan ve kısa sürede büyüyerek Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine kadar ulaşan yangın, çevredeki yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor.