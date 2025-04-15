Ali Yerlikaya dev uyuşturucu operasyonunu duyurdu! Üst düzey isimlerde aralarında...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası organize uyuşturucu suç örgütlerine karşı yapılan Orkinos-Bulut Operasyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Bugün sabah saatlerinde, çok büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyon, ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan, ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan, organize suç örgütlerinin üst düzey üyelerine yönelikti" ifadelerini kullandı.

BİLGİ VE BELGE PAYLAŞIMLARI YAPILDI

Operasyon; Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MASAK ve İstanbul merkezli 20 ili kapsayan; Avrupa Polis Teşkilatı EUROPOL, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika’da Bu ülkelerin polis teşkilatlarıyla, eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Ayrıca bu operasyonda, Fransa, İngiltere, Avustralya, ABD, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımları da yapıldı.

Orkinos-Bulut operasyonu kapsamında,4 ayrı uluslararası uyuşturucu organize suç örgütünün hedefte olduğunu söyleyen Yerlikaya, "Bu suç örgütlerinin ülkemize ve Avrupa’ya, Güney Amerika ülkelerinden deniz ve karayoluyla; kokain, İran ve Afganistan üzerinden; eroin, Balkan ülkeleri üzerinden; Skank ve Avrupa ülkeleri üzerinden; ekstazi maddelerinin üretimini ve sevkiyatını yapmaya çalıştıklarını belirledik" ifadelerini kullandı.

3 MİLYON 320 BİN TABLET UYUŞTURUCU HAPTAN DA SORUMLUYDULAR

Ayrıca bu suç örgütlerinin, Avrupa ülkelerine, uyuşturucu üretiminde kullandıkları, “Uzak Doğu menşeli ara kimyasalların” sevkiyatını gerçekleştirdiklerini tespit etti. Hedefdeki şahıslar, ülkemizde ve yurt dışında ele geçirilen, 21 ton 251 kilo uyuşturucu madde ile 3 milyon 320 bin tablet uyuşturucu haptan da sorumlu olduğu aktarıldı.

"234 ÜST DÜZEY ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ” GÖZALTINA ALINDI

Karşımızda uluslararası boyutta, dev bir yapılanma vardı. Bu suç örgütlerinin, “uyuşturucu ticareti ve kara para aklamanın” yanı sıra, “Kasten adam öldürme”, “ateşli silahla yaralama”, “adam kaçırma”, “Hürriyeti tahdit ve eziyet”, “yıldırma amacıyla iş yeri ve oto kurşunlama” ile “şantaj” gibi suçları işlediklerini belirlenen “9’u yurt dışında, 225’i yurt içinde olmak üzere toplam 234 üst düzey organize suç örgütü üyesi” gözaltına alındı.Bunların 10’u kırmızı bültenle aranıyordu. Operasyonumuz yurt içinde ve yurt dışında hala devam ediyor.

MASAK TARAFINDAN TESPİT EDİLDİ

MASAK tarafından şu ana kadar tespiti yapılan, 681 taşınmaz, 127 araç, 113 şirketteki ortaklık payları ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere şimdilik, yaklaşık 13 milyar Türk Lirası değerindeki mal varlığına el koyuldu. Yerlikaya operasyonda, "8 ay boyunca tüm çalışmalarını, büyük bir titizlik ve gizlilik içinde yürüttüler. Ve yine bu 8 ay süresince; peşinde olduğumuz suç örgütlerinin kullandığı, iletişim şifre yapılarını çözdük. “Aslında bir bakıma ENİGMA’larını kırdık!” şeklinde konuştu.